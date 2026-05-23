Вечір бою Усик – Верховен міг отримати ще одного українського бійця

У суботу, 23 травня, відбудеться поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена. Перед головним боєм глядачі також побачать кілька поєдинків, серед учасників яких буде українець Даніель Лапін.

Втім, у кард великого боксерського шоу міг потрапити ще один представник України – олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він мав шанс виступити на вечорі боксу за участі Усика та Верховена, про це Хижняк розповів у коментарі для Суспільне Спорт.

Чому Хижняк не виступить перед боєм Усик – Верховен?

За словами боксера, організація поєдинку зірвалася в останній момент.

Мав можливість також боксувати тут, але не вийшло. Будемо сподіватися, що найближчим часом будуть нові поєдинки,

– поділився Хижняк.

Нагадаємо, що Олександр Хижняк успішно розпочав професійну кар'єру у березні цього року. У своєму дебютному поєдинку на турнірі Rising Stars від Usyk 17 Promotions українець у першому ж раунді відправив у нокаут досвідченого колумбійця Вільмера Барона.

