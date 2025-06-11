16 червня, 21:58
Несподіваний дебютант збірної України одружився: фото нареченої у відвертій сукні
Основні тези
- Олександр Мартинюк, 23-річний футболіст, дебютував у збірній України та одружився з Катериною під час літньої перерви у футбольному сезоні.
- Мартинюк є вихованцем волинського футболу, гравцем Олександрії, і його трансферна вартість становить 2 мільйони євро; він може перейти в житомирське Полісся в новому сезоні.
Футбольні клуби Української Прем'єр-ліги пішли на літню перерву. Під час канікул гравець Олександрії та збірної України Олександр Мартинюк попрощався з холостяцьким життям.
Місяць червень став особливим для захисника Олександрії Олександра Мартинюка. 23-річний футболіст зіграв дебютний матч за збірну України та позбувся статусу холостяка, пише 24 Канал.
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Романтичне весілля дебютанта збірної України
Обраницею Олександра стала красуня Катерина. Любляча пара відсвяткувала весілля, яке пройшло у затишній романтичній атмосфері.
Закохані порадували своїх підписників та друзів світлинами з весілля.
Олександр Мартинюк разом зі своєю дружиною Катерино / фото з інстаграму футболіста
Що відомо про Олександра Мартинюка
- Олександру Мартинюку 23 року. Він вихованець волинського футболу.
- Професійну кар'єру розпочав у луцькій Волині.
- У 2022 році став гравцем Олександрії. За "містян" лівий захисник зіграв 51 матч у всіх турнірах та відзначився двома асистами.
- 10 червня Мартинюк дебютував у складі національної збірної України. Олександр вийшов на заміну в матчі проти Нової Зеландії (2:1) та віддав результативну передачу на Олександра Зінченка, який забив переможний гол.
- У новому сезоні Мартинюк може стати гравцем житомирського Полісся. Трансферна вартість перспективного футболіста становить 2 мільйони євро.