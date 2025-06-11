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Sport News 24 Футбол Несподіваний дебютант збірної України одружився: фото нареченої у відвертій сукні
16 червня, 21:58
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Несподіваний дебютант збірної України одружився: фото нареченої у відвертій сукні

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Олександр Мартинюк, 23-річний футболіст, дебютував у збірній України та одружився з Катериною під час літньої перерви у футбольному сезоні.
  • Мартинюк є вихованцем волинського футболу, гравцем Олександрії, і його трансферна вартість становить 2 мільйони євро; він може перейти в житомирське Полісся в новому сезоні.

Футбольні клуби Української Прем'єр-ліги пішли на літню перерву. Під час канікул гравець Олександрії та збірної України Олександр Мартинюк попрощався з холостяцьким життям.

Місяць червень став особливим для захисника Олександрії Олександра Мартинюка. 23-річний футболіст зіграв дебютний матч за збірну України та позбувся статусу холостяка, пише 24 Канал.

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Романтичне весілля дебютанта збірної України

Обраницею Олександра стала красуня Катерина. Любляча пара відсвяткувала весілля, яке пройшло у затишній романтичній атмосфері.

Закохані порадували своїх підписників та друзів світлинами з весілля.

Олександр Мартинюк разом зі своєю дружиною Катерино / фото з інстаграму футболіста

Що відомо про Олександра Мартинюка

  • Олександру Мартинюку 23 року. Він вихованець волинського футболу.
  • Професійну кар'єру розпочав у луцькій Волині.
  • У 2022 році став гравцем Олександрії. За "містян" лівий захисник зіграв 51 матч у всіх турнірах та відзначився двома асистами.
  • 10 червня Мартинюк дебютував у складі національної збірної України. Олександр вийшов на заміну в матчі проти Нової Зеландії (2:1) та віддав результативну передачу на Олександра Зінченка, який забив переможний гол.
  • У новому сезоні Мартинюк може стати гравцем житомирського Полісся. Трансферна вартість перспективного футболіста становить 2 мільйони євро.