Несподіваний дебютант збірної України одружився: фото нареченої у відвертій сукні

Футбольні клуби Української Прем'єр-ліги пішли на літню перерву. Під час канікул гравець Олександрії та збірної України Олександр Мартинюк попрощався з холостяцьким життям.

Місяць червень став особливим для захисника Олександрії Олександра Мартинюка. 23-річний футболіст зіграв дебютний матч за збірну України та позбувся статусу холостяка, пише 24 Канал. Читайте також Футболіст збірної України присвятив гол вагітній дружині: щемливий момент потрапив на відео Романтичне весілля дебютанта збірної України Обраницею Олександра стала красуня Катерина. Любляча пара відсвяткувала весілля, яке пройшло у затишній романтичній атмосфері. Закохані порадували своїх підписників та друзів світлинами з весілля. Олександр Мартинюк разом зі своєю дружиною Катерино / фото з інстаграму футболіста Що відомо про Олександра Мартинюка Олександру Мартинюку 23 року. Він вихованець волинського футболу.

Професійну кар'єру розпочав у луцькій Волині.

У 2022 році став гравцем Олександрії. За "містян" лівий захисник зіграв 51 матч у всіх турнірах та відзначився двома асистами.

10 червня Мартинюк дебютував у складі національної збірної України. Олександр вийшов на заміну в матчі проти Нової Зеландії (2:1) та віддав результативну передачу на Олександра Зінченка, який забив переможний гол.

У новому сезоні Мартинюк може стати гравцем житомирського Полісся. Трансферна вартість перспективного футболіста становить 2 мільйони євро.