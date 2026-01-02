Конфліктував з Ярмоленком та зі скандалом розлучився з дружиною: таємниці життя Шовковського

Олександр Шовковський беззаперечно один з найкращих воротарів в історії Динамо та збірної України. Ба більше, він вписав своє ім'я в історію українського футболу не тільки, як гравець, а як і тренер.

Легенда Динамо за свою кар'єру здобув чимало трофеїв, будучи вірним лише київському клубу. Що відомо про видатного голкіпера та тренера "біло-синіх", цікаві факти з життя, його досягнення, а також, де він зараз – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Шовковського?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Шовковський народився у Києві. 2 січня 2026 року легендарний український футболіст та тренер святкує 51-й день народження.

У 1982 році він почав займатися футболом у Чайці, а через рік перейшов до ДЮСШ Динамо. У 1985 році майбутня зірка київського клубу з приходом нового тренера Анатолія Крощенка став воротарем і капітаном дитячої команди "біло-синіх".

Попри те, що Шовковський був вихованцем Динамо, у дорослому футболі перший матчі він зіграв за київський ЦСКА. Вже через пів року у складі "армійців" голкіпер підписав контракт з Динамо.

У 1997 році до "біло-синіх" повернувся Валерій Лобановський. Шовковський відзначав, що легендарний тренер зіграв важливу роль у його кар'єрі.

Валерій Васильович мені завжди говорив: воротар на полі, щоб виручати. Не стояти і просто ловити м'ячі, а виручати,

– пригадував Шовковський.

У тому сезоні кияни наробили галасу у Європі, познущавшись з Барселони (3:0) в очному протистоянні. Також динамівці змогли виграти внутрішній чемпіонат та кубок країни.

У 2002 році Шовковський вибув на півтора року через травму спини, яка могла поставити хрест на його кар'єрі. Зрештою легенда Динамо повернувся, ставши капітаном київського клубу і беззаперечно основним воротарем.

Які трофеї виграв Шовковський з Динамо? Воротар разом з київським клубом ставав 14-разовим чемпіоном України, 10 разів тріумфував у національному Кубку та 5 разів вигравав Суперкубок країни.

У 2016 році Шовковський завершив ігрову кар'єру. За понад 20 років у складі "біло-синіх" він провів 636 матчів в офіційних турнірах.

Як Шовковський виступав у збірній України?

У сезоні 1998 – 1999 він став незамінним воротарем у національній команді. Проте у матчі плей-оф відбору на Євро-2000 проти Словенії Шовковський припустився жахливої помилки, яка коштувала збірній виходу на турнір.

На 75-й хвилині протистояння він вийшов задалеко і віддав пас на суперника, який перекинув м'яч через голкіпера і забив гол у порожні ворота (2:1). Шовковський отримав шквал критики, а його гра поблідла.

Шовковський у збірній України / Фото УАФ

У відборі на чемпіонат світу 2002 року воротар Динамо пропустив гол у домашньому матчі з Уельсом. Після цього пропущеного м'яча голкіпера киян "звинувачували майже в усіх смертних гріхах".

Причина у тому, що у першому матчі команди зіграли 0:0. А у другій грі цей гол став єдиним у протистоянні і позбавив збірну України путівки на омріяний чемпіонат світу 2002 року.

Проте після вдалих виступів за київський клуб у сезоні 2004 – 2005 Шовковський знову став основним воротарем збірної України. Окрім того, він був співучасником історичного виходу національної команди на чемпіонат світу 2006 року.

У Німеччині підопічні Олега Блохіна змогли порадувати вболівальників. Спершу "синьо-жовті" вийшли до 1/8 фіналу, де у серії пенальті переграли Швейцарію, а Шовковський не пропустив жодного 11-метрового.

Зупинилася збірна України у чвертьфіналі турніру, поступившись Італії, яка зрештою виграла мундіаль.

Чим займався Шовковський після завершення кар'єри?

У 2016 році Андрій Шевченко очолив збірну України після відходу Михайла Фоменка. Через два роки Шовковський, який був тільки на початку тренерської кар'єри, долучився до штабу нового наставника "синьо-жовтих".

Разом вони змогли вивести національну команду на Євро-2020 з першого місця у групі з тодішніми чемпіонами Європи – Португалією. Пізніше Шовковський отримав тренерський диплом категорії PRO від УЄФА.

Шовковський у збірній України / Фото УАФ

Також легенда Динамо у жовтні 2020 року балотувався у депутати міської ради Києва, від партії УДАР Віталія Кличка. У 2021 році Шевченка на чолі збірної змінив Олександр Петраков, а Шовковський залишився єдиним у національній команді з минулого тренерського штабу.

Згодом колишній голкіпер Динамо почав працювати у тренерському штабі Мірчі Луческу, який очолив київський клуб. У листопаді 2023 року румунський наставник пішов у відставку, а Шовковського призначили виконувачем обов'язків головного тренера.

У грудні 2023 року після успіхів у матчах чемпіонату України він повноцінно очолив Динамо.

Як склалася тренерська кар'єра Шовковського у Динамо?

Шовковський прийняв Динамо у середині сезону 2023 – 2024 та зміг привести "біло-синіх" до срібних медалей. Наступна кампанія розпочалася для киян з кваліфікації у Лізі чемпіонів.

Проте кияни не змогли потрапити на турнір, поступившись Зальцбургу у плей-оф відбору. У результаті "біло-сині" опинилися в основному етапі Ліги Європи, який з тріском провалили, вигравши лише один матч із восьми.

Проте на внутрішній арені кияни змогли дійти до фіналу Кубка України, а також стали чемпіонами країни, не зазнавши жодної поразки.

Шовковський привів Динамо до чемпіонства / Фото київського клубу

Сезон 2024/2025 став останнім для Шовковського на чолі Динамо. Кияни спершу вилетіли з відбору до Ліги чемпіонів, програвши Пафосу, а потім поступилися Маккабі Тель-Авів у кваліфікації до Ліги Європи та опинилися у Лізі конференцій.

У чемпіонаті України у "біло-синіх" демонстрували не найкращі результати. Вони стартували у новому сезоні УПЛ з чотирьох перемог поспіль, але різко збавили оберти, вигравши лише в одному із дев'яти матчах.

Пізніше кияни взагалі встановили антирекорд клубу у елітному дивізіоні країни, програвши у чотирьох матчах поспіль. Погіршилася ситуація і у роздягальні, а ЗМІ почали розносити чутки про конфлікт Шовковського із лідером команди Андрієм Ярмоленком.

Шовковський з Ярмоленком / Фото київського клубу

У клубі вирішили не виносити сварку на загальний огляд, а футболіст заперечував будь-який конфлікт з головним тренером. Натомість Шовковський уникав прямих відповідей, наприклад, як на пресконференції після матчу проти Металіста 1925, він висловився про відсутність Ярмоленка у заявці.

Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно,

– висловився Шовковський.

До слова. Ми розповідали про ймовірний конфлікт між Ярмоленком та Шовковським. Що відомо про можливу сварку між футболістом та екстренером Динамо, дізнайтеся детальніше у матеріалі на сайті 24 каналу.

Відзначимо, що зрештою результати Динамо не покращилися, а у Шовковського звільнили наприкінці листопада 2025 року після поразки від Омонії (2:0) у Лізі конференцій. На його місце керівництво киян призначило Ігоря Костюка з U-19.

Де Шовковський після звільнення з Динамо?

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, наразі колишній тренер київського клубу перебуває у творчій відпустці. Відомо, що Шовковський має наміри залишитися у структурі Динамо.

Зі слів блогера, наразі невідомо, яку посаду обійматиме екстренер киян та чим може бути корисний для рідного клубу, адже це має відповідати його амбіціям та намірам керівництва "біло-синіх".

Що відомо про особисте життя Шовковського?

Легенда київського Динамо за свій 51 рік був тричі одружений – першою дружиною Шовковського була Власта Фірсова, від якої у нього є син Владислав. Подружжя розлучилося у 2001 році.

Вдруге ексворотар та тренер киян одружився у 2005 році з дизайнеркою Ольгою Альоновою яка народила СаШо доньку Олександру. У 2015 році вони розірвали шлюб.

Шовковський та Альонова / Фото Vogue UA

Розлучення футболіста та дизайнерки не обійшлося без скандалу. Легенда Динамо звертався до поліції із заявою про зникнення доньки та з проханням встановити її місцеперебування.

Як передавав ТСН, водночас колишня теща звинуватила Шовковського у нальоті. Зі слів матері Альонової, він приїхав з невідомими людьми у її будинок у селі Жовтневе Бориспільського району, аби вивезти власні речі.

Однак нерухомість знаходилась у спільній власності експодружжя, тому він мав повне право зайти усередину. Згодом про ситуацію висловився адвокат ексдружини СаШо.

Процес розірвання шлюбу завершено, сторони офіційно не є подружжям, проте, на жаль все ще є кілька питань. Зокрема, в суді розглядається питання про стягнення аліментів з Олександра Володимировича і питання про поділ спільно нажитого майна. Цей будинок належить екс-подружжю в рівних частинах,

– сказав адвокат Альонової.

Щодо доньки Шовковського, то виявилося, що вона у той час перебувала на в Італії разом з мамою на відпочинку.

Після розлучення Шовковський невдовзі одружився втретє і вже десять років живе у щасливому шлюбі з Мариною Кутєповою. Проте наразі пара немає спільних дітей.

Інші цікаві факти про Шовковського