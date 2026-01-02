Шовковський зробив першу велику заяву після звільнення із Динамо
- Олександр Шовковський зробив заяву у фейсбук, підсумувавши свій непростий 2025 рік, подякувавши родині, друзям та військовим.
- Ігор Бурбас повідомив, що Динамо Київ не виплатило Шовковському зарплату за листопад, а його місце зайняв Ігор Костюк, під керівництвом якого команда піднялась на четверте місце в УПЛ.
Багато людей наприкінці 2025-го традиційно підбивали свої підсумки року. У списку таких людей виявився Олександр Шовковський.
Колишній головний тренер київського Динамо зробив велику заяву на своїй сторінці у фейсбук. Олександр Шовковський зазначив, що 2025 рік був для нього одним із найбільше непростих у житті, але із вдячністю попрощався з ним, передає 24 Канал.
Які підсумки року підбив Шовковський?
Наставник зазначив, що рік, що минув, приніс йому безліч приємних миттєвостей, досвіду та знань. Водночас Шовковський зауважив, що 2025-й дав йому чудову нагороду побачити моменти, які потрібно вдосконалити та допрацювати.
Будь-які події, що відбуваються в житті людини, – це в першу чергу частина шляху, і в жодному разі не її закінчення. Це я вже проходив як гравець. Тепер доведеться пройти і в новій ролі. Я вдячний своїй родині, яка завжди була поруч зі мною та тільки вони одні знають усе, що відбувалося зі мною та в мене всередині,
– написав Шовковський.
Також екстренер "біло-синіх" окремо подякував своїй коханій дружині, друзям і українським військовим.
СаШо додав, що увесь багаж досвіду та знань, які він здобув у 2025-му, він обов'язково перенесе у 2026-й рік.
Динамо винне гроші Шовковському?
Інсайдер Ігор Бурбас розповів, що кияни винні Шовковському та його помічникам зарплату за листопад.
"Ніякі відступні й інші моменти, які б мали виплатити до кінця сезону, вони не передбачені. За моєю інформацією, за жовтень ще виплатили зарплату, обіцяли за листопад, поки що, мені здається, не виплатили. Але наступні пів року, я думаю, марно сподіватися", – говорив Бурбас.
Що відомо про звільнення Шовковського із Динамо?
Звільнення Шовковського відбулось після поразки віз кіпрської Омонії у Лізі конференцій наприкінці листопада 2025-го.
Згодом стало відомо, що звільнення Шовковського із Динамо могло статись ще у серпні 2025-го. Однак брати Суркіси вирішили не ризикувати, адже у них на руках не було термінової заміни на посади тренера головної команди.
Вже наприкінці грудня минулого року журналіст Ігор Циганик припустив, що наразі Шовковський не планує продовжувати кар'єру в іншому клубі.
Нагадаємо, що киян замість Шовковського очолив наставник юнацької команди U-19 Ігор Костюк. Вже під його керівництвом динамівці підійнялись у турнірній таблиці УПЛ на четверте місце, набравши 26 балів. Відставання від лідера першості, яким несподівано є черкаське ЛНЗ, складає 9 очок.
Кияни вилетіли із єврокубків, але продовжать навесні свою ходу у чвертьфіналі Кубка України, де зіграють проти Інгульця.