Шовковський зробив першу велику заяву після звільнення із Динамо

Багато людей наприкінці 2025-го традиційно підбивали свої підсумки року. У списку таких людей виявився Олександр Шовковський.

Колишній головний тренер київського Динамо зробив велику заяву на своїй сторінці у фейсбук. Олександр Шовковський зазначив, що 2025 рік був для нього одним із найбільше непростих у житті, але із вдячністю попрощався з ним, передає 24 Канал.

Які підсумки року підбив Шовковський?

Наставник зазначив, що рік, що минув, приніс йому безліч приємних миттєвостей, досвіду та знань. Водночас Шовковський зауважив, що 2025-й дав йому чудову нагороду побачити моменти, які потрібно вдосконалити та допрацювати.

Будь-які події, що відбуваються в житті людини, – це в першу чергу частина шляху, і в жодному разі не її закінчення. Це я вже проходив як гравець. Тепер доведеться пройти і в новій ролі. Я вдячний своїй родині, яка завжди була поруч зі мною та тільки вони одні знають усе, що відбувалося зі мною та в мене всередині,

– написав Шовковський.

Також екстренер "біло-синіх" окремо подякував своїй коханій дружині, друзям і українським військовим.

СаШо додав, що увесь багаж досвіду та знань, які він здобув у 2025-му, він обов'язково перенесе у 2026-й рік.

Динамо винне гроші Шовковському?

Інсайдер Ігор Бурбас розповів, що кияни винні Шовковському та його помічникам зарплату за листопад.

"Ніякі відступні й інші моменти, які б мали виплатити до кінця сезону, вони не передбачені. За моєю інформацією, за жовтень ще виплатили зарплату, обіцяли за листопад, поки що, мені здається, не виплатили. Але наступні пів року, я думаю, марно сподіватися", – говорив Бурбас.

Що відомо про звільнення Шовковського із Динамо?

Звільнення Шовковського відбулось після поразки віз кіпрської Омонії у Лізі конференцій наприкінці листопада 2025-го.

Згодом стало відомо, що звільнення Шовковського із Динамо могло статись ще у серпні 2025-го. Однак брати Суркіси вирішили не ризикувати, адже у них на руках не було термінової заміни на посади тренера головної команди.

Вже наприкінці грудня минулого року журналіст Ігор Циганик припустив, що наразі Шовковський не планує продовжувати кар'єру в іншому клубі.

Нагадаємо, що киян замість Шовковського очолив наставник юнацької команди U-19 Ігор Костюк. Вже під його керівництвом динамівці підійнялись у турнірній таблиці УПЛ на четверте місце, набравши 26 балів. Відставання від лідера першості, яким несподівано є черкаське ЛНЗ, складає 9 очок.

Кияни вилетіли із єврокубків, але продовжать навесні свою ходу у чвертьфіналі Кубка України, де зіграють проти Інгульця.