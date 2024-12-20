18 травня 2024-го року боксери вже зустрічались на одному ринзі в Ер-Ріяді. Перша зустріч Усика та Ф'юрі тривала усі 12 раундів, а переможця бою визначили суддівські записки. Судді розділились у своїх підрахунках, які були на користь Олександра.

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Усик завдав Тайсону першої поразки у кар'єрі британця та став першим із 1999-го року після Леннокса Льюїса абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Тепер настав час реваншу. 24 Канал розповідає про життя Усика в Україні та як і де український чемпіон готувався до другої "битви століття" проти Тайсона Ф'юрі.

Будинок боксера у Київській області

Боксер із Сімферополя має будинок у Ворзелі, що у Київській області. На початку повномасштабної війни проти Росії сімейний дім Усика сильно постраждав від окупантів. У квітні дружина боксера Катерина Усик поділилась першими кадрами із території будинку після "візиту" російської армії. Якщо дому майже нічого не сталось, то от територія будинку була дуже пошкоджена.



Будинок Усика після окупації російськими військовими / Фото з інстаграму Катерини

До слова. Саме тоді Усик повинен був провести бій проти Ентоні Джошуа, тому із родиною виїхав за кордон на підготовку.

Тренувальний табір у Валенсії

Однак життя боксера зі світовим ім'ям не пов'язане виключно із Батьківщиною. Усик постійно повинен проводити свої тренувальні табори за кордоном, де йому легше знайти місце та спаринг-партнерів.

Відзначимо, що до реваншу проти "Циганського короля" Усик готувався у сонячній Валенсії. Двері тренувального табору в Іспанії Олександр відкрив ще у вересні. Хоча були коментарі, що свою підготовку до другої "битви століття" українець розпочав значно раніше. Натомість Тайсон розпочав підготовку лише у середині листопада. 12 грудня обидва боксери закінчили свої тренувальні табори.

Саме у тренувальний табір Усика у Валенсії завітав легендарний Леннокс Льюїс. Цікаво, що колишній боксер вже змінив свою думку щодо переможця реваншу на користь британця.



Льюїс у таборі Усика / Фото з інстаграму Олександра

Житомир – футбольне місце для Усика

Як добре відомо, що за спиною Олександра Усика є невелика сторінка футбольного життя. Із дитинства Олександр займався футболом у школі сімферопольського клубу Таврія". Але із футбольною кар'єрою в Усика не склалось, тому у 15 років Олександр розпочав свій боксерський шлях.

Вже бувши відомим непереможним боксером Усик здійснив свою футбольну мрію – підписав контракт із професійним клубом житомирським Поліссям. Контракт діяв один рік. Олександр залишається одним із найпалкіших фанів зграя "вовків" та навіть відвідував їх матчі.

Відео Усика на тренуванні Полісся

Не лише підготовка до реваншу проти "Циганського короля" поєднує Усика із комфортною для життя Іспанією. Сини Усика Кирило та Михайло здобувають свої перші серйозні спортивні здобутки в Академії Івана Васильчука в іспанському місті Марбелья.

Усик в Академії Васильчука: дивіться відео

Саме туди Усик завітав одразу після першого переможного бою із Ф'юрі у травні цього року.

Якщо Усик викладає переважну більшість фото з-за кордону, тому складно зрозуміти, скільки проводить Олександр часу в Україні, то його дружина нерідко публікує світлини із рідної країни. Також окрім України та Іспанії пара знаходить час на мандрівки в інші країни.

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Якщо брати виключно життя по світлинах пари у соцмережах, то родина боксера більшість часу проводить за кордоном. Однак про рідну українську землю не забуває. Відтак у травні минулого 2023-го року пара грандіозно у колі найрідніших відсвяткувала день народження Катерини. Святкування відбулось у столиці.

Також Катерина ділилась світлинами із романтичної вечері із виглядом на вечірній Київ.

Нагадаємо! Пара у щасливому шлюбі виховує чотирьох дітей – Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.

Романтична вечеря Усиків / Фото з інстаграму Катерини

Як бачимо, що сім'я Усика поєднує життя на декілька країн через активну кар'єру українського боксера.

Однак є в Усика одна потужна місія у рідній країні – підтримати українських військових, які навіть на передовій примудряються під постійними обстрілами ворога спостерігати за боями Олександра. Титулований боксер навідує поранений воїнів у госпіталях та не боїться поїздок ближче до лінії вогню.

Окрім цієї місії Олександр допомагає ще й фінансово. Наприкінці січня 2023-го року Усик розпочав відбудовувати багатоквартирний будинок в Ірпені, де застрелили його друга, який вже давно відновили.

Також чемпіон світу є амбасадором платформи UNITED 24. Після великих поєдинків Усик постійно повертається на Батьківщину, адже рідна земля та стіни допомагають швидше відновитись від запеклих боїв.

Вже 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня) усі дізнаються, чи повернеться Усик в Україні із двома перемогами поспіль над Тайсоном, або ж Ф'юрі візьме реванш в українського чемпіона.