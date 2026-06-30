У команді Усика виключили один гучний бій для українця

Команда Олександра Усика відкинула можливість трилогії з Тайсоном Ф'юрі. Водночас там висловилися і щодо потенційного реваншу з Ріко Верховеном.

Після відмови від чемпіонських поясів у надважкій вазі майбутнє Олександра Усика залишається однією з головних тем у світі боксу. Директор його команди Сергій Лапін пояснив, які поєдинки наразі не входять до планів українця, передає Sky Sports.

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Чому не буде трилогії з Ф'юрі?

Директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що українець не має наміру втретє виходити в ринг проти Тайсона Ф'юрі.

За словами Лапіна, Усик уже двічі довів свою перевагу над британцем, тому потреби у ще одному поєдинку немає.

Я не бачу в цьому особливого сенсу. Олександр уже двічі переміг Ф'юрі та відповів на всі питання на рингу. Я вважаю, що ця глава закрита, і сьогодні цей бій уже не викликає такого ж інтересу,

– сказав Лапін.

Що сказали про реванш із Верховеном?

Також Сергій Лапін прокоментував можливість повторного бою між Усиком і нідерландцем Ріко Верховеном, який після поразки неодноразово закликав українця до реваншу.

Втім, у команді Усика не впевнені, що саме цей поєдинок зараз найбільше цікавить уболівальників.

Це можливо. Але, чесно кажучи, я не впевнений, що це той бій, на який сьогодні чекають уболівальники, – додав Лапін.

Нагадаємо, 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, але наголосив, що не завершує кар'єру. Українець заявив, що планує провести щонайменше ще один великий бій.

Свій останній поєдинок Усик провів 23 травня у Гізі, де технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду переміг Ріко Верховена та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.