"На ходу": легенда боксу назвав наступного суперника для Усика

Олександр Усик знаходиться на вершині сучасного хевівейту. Проти українського чемпіона мають бажання битись чимало боксерів, аби забрати усі лаври собі.

Рой Джонс поділився думками стосовно Олександра Усика. Легенда боксу назвав боксера, який має битись з Королем надважкого дивізіону, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто повинен битись з Усиком

Рой Джонс заявив, що наразі у надважкій вазі чимало хороших боксерів, але вони не виділяються. На його думку, Олександр Усик обере суперника, який виділиться поміж інших.

Легенда боксу також назвав бійця, якого хоче побачити у рингу з Олександром Усиком. Джонс мріє про бій між українським чемпіоном та Джозефом Паркером.

Джозеф Паркер на ходу. І я хочу, щоб саме новозеландець став наступним суперником Усика,

– сказав Джонс.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. WBO зобов'язала українця захистити титул організації у поєдинку із новозеландським боксером.

Сам Олександр Усик прагне битись проти Даніеля Дюбуа. Король хевівейту хоче вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій базі.