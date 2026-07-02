Ексчемпіон світу розповів, чи зміг би Усик перемогти Мухаммеда Алі

Олександр Усик залишається одним із найбільш обговорюваних боксерів не лише в Україні, а й за її межами. Його ім'я згадують у різних контекстах, як щодо майбутніх поєдинків, так і в обговореннях гіпотетичних боїв, які навряд чи можуть відбутися.

Зокрема, легендарний американський боксер і колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ларрі Голмс висловив свою думку про уявний поєдинок між Усиком і Мухаммедом Алі. Про це повідомляє видання Boxing Scene.

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Чи зміг би Усик перемогти Алі?

Голмс заявив, що вважає фаворитом саме Алі. За його словами, вирішальним фактором стала б різниця у стилях.

Чому Алі переміг би Усика? Тому що це абсолютно різні стилі. Алі вийшов би в ринг і зробив саме те, до чого готувався. Я не впевнений, що Усик зміг би з цим впоратися. Він програвав би з першого ж раунду,

– сказав він.

Окрім оцінки можливого поєдинку, американець розкритикував сучасне покоління боксерів надважкої ваги. На його думку, нинішнім спортсменам бракує характеру, витривалості та сили волі, які були притаманні бійцям 70-х і 80-х років.

Сьогоднішнім боксерам не вистачає серця, яке було у бійців 70-х і 80-х. У нас були рішучість і сила волі, щоб проводити по 15 раундів. Нинішні супертяжі просто не змогли б боксувати 15 раундів. Я впевнений, що переміг би їх усіх. Я завжди був готовий. Кожен бій для мене був як останній,

– заявив Голмс.

На думку американця, скорочення максимальної тривалості чемпіонських поєдинків із 15 до 12 раундів, а також зміни у підходах до підготовки боксерів негативно вплинули на рівень витривалості сучасних надважковаговиків.

Чи завершує Усик професійну кар'єру?

Він не завершує кар'єру найближчим часом, однак уже розпочав підготовку до свого прощального бою. Наприкінці червня 39-річний український боксер відмовився від усіх чемпіонських поясів, щоб інші спортсмени отримали можливість поборотися за титули та сприяти розвитку дивізіону.

Водночас боксер заявив, що планує провести ще щонайменше один великий поєдинок, який стане фінальним у його професійній кар'єрі, своєрідним "last dance".