Нерухомість на острові, бренд здорового харчування: якими бізнесами володіє Усик

Олександр Усик – всесвітньо відомий український боксер, який гідно представляє Україну на міжнародній арені. Спортсмен заробив значні статки на професійному ринзі, але це не заважає йому займатися бізнесом.

Усик активно розвиває власні бренди – Ready To Fight та U17. 24 канал розповідає про бізнеси, якими володіє триразовий абсолютний чемпіон світу.

Скільки Усик заробив за кар'єру?

Як повідомляє Celebrity Net Worth, статки Усика оцінюють приблизно у 65 мільйонів доларів. Цікаво, що значну кількість коштів український боксер заробив за два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі.

А за інформацією JKCP, "Кіт" заробив за боксерську кар'єру близько 167, 5 мільйона фунтів стерлінгів. Виступи у важкій вазі принесли Усику приблизно 1 мільйон, тоді як основну частину статку він заробив у надважкій вазі.

До речі. Олександр Усик двічі бився проти Тайсона Ф'юрі у 2024 році. В обох поєдинках переміг український боксер.

Окрім того, Усик, як і чимала кількість інших спортсменів має спонсорські та рекламні контракти. Тому він отримує додатковий дохід поза рингом.

Наприклад, Олександр Усик співпрацює з ДТЕК, АТБ, а також Rival, Venum та Tismo, що займаються виготовленням спорядження для професійних боксерів.

Куди Усик інвестує гроші?

Олександр Усик є співзасновником Ready To Fight, що позиціонує себе як перший боксерський застосунок. Боксер на Kyiv International Economic Forum розповідав про діяльність компанії.

У мене є компанія Ready to Fight, яка працює не тільки з боксом. Професійний бокс – це приблизно 50 відсотків бізнесу, і 50 – суто спорту. Якщо ви неякісно виконуєте свою роботу в спорті, ви програватимете, і ваш бізнес теж програватиме,

– поділився Усик.

Відомо також, що Усик інвестує кошти у бренд Lomus, який спеціалізується на пошитті чоловічого одягу, зокрема, спортивного екіпірування. Його співвласником також є Василь Ломаченко.

Окрім того, Усик розповідав, що вкладає гроші у будівництво, а також має завод із переробки скла. Зі слів боксера, він інвестує у цінні папери та ексклюзивні автомобілі.

До слова. Олександр Усик має власну промоутерську компанію Usyk-17 Promotions, що допомагає у розвитку молодим і талановитим боксерам.

Як пише Sport Business Media, Усик став "бізнес-ангелом" у спільноті ICLUB. А навесні 2025 року він проінвестував два перспективні міжнародні проєкти з українським корінням – legal tech-стартап та маркетплейс у сфері ментального здоров'я, який базується на технологіях штучного інтелекту.

Вікторія Тігіпко, засновниця ICLUB та TA Ventures, прокоментувала вступ Усика у спільноту.

"Ми раді вітати Олександра Усика в спільноті бізнес-ангелів ICLUB. Його досвід і наша експертиза – це потужний тандем для підтримки українських стартапів. Це важливий крок у розвитку інноваційної екосистеми України", – сказала Тігіпко.

Які нові бізнеси відкрив Усик?

Олександр Усик відкрив спортивний зал RTF Gym в іспанській Гандії. У цій країні боксер готувався до декількох попередніх поєдинків.

Зазначимо, що Усик інвестував гроші у нерухомість на Балі, а саме будівництво апартаментів у серці острова. Це направлення він розвиває спільно з Avalon Group.

Нагадаємо, що Усик напередодні реваншу проти Даніеля Дюбуа звільнив Олександра Красюка. Про причини розставання боксера з промоутером не повідомляли.

Проте вони продовжують співпрацю в іншій сфері діяльності, а саме створили бренд здорового харчування U17. Компанія займається лінією хлібців для перекусів, які вже продають у низці українських мереж супермаркетів.

Як Усик пов'язаний з благодійністю?

Усик у 2022 році заснував благодійний фонд – Usyk Foundation. Його головна ціль – це допомога українцям, що постраждали від війни, Збройним Силам та відбудова країни.

Наприклад, в межах проєкту "Відновлення Ірпеня" Усик допоміг відновити понад 50 будинків, які постраждали внаслідок вторгнення російської окупаційної армії.

На потреби української армії благодійний фонд передав понад 300 дронів, а також більше 50 тепловізорів та 10 автомобілей. Окрім того, на відновлення лікарні Охматдит, яка постраждала влітку 2024 року через ракетну атаку росіян, надали 1 мільйон доларів.

Як Усик підтримує воїнів?