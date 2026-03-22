Завдання – змінити суддівство: Усик став першим віцепрезидентом Полісся
- Олександр Усик став першим віцепрезидентом житомирського Полісся, підписавши угоду з власником клубу Геннадієм Буткевичем.
- Усик зосередиться на проведенні суддівської реформи в Українській Прем'єр-лізі, зокрема після суперечливого арбітражу в матчі Полісся з Динамо.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик оголосив про зміну своєї ролі у житомирському Поліссі: тепер він буде не гравцем на контракті, а першим віцепрезидентом. Відповідну угоду 39-річний спортсмен підписав з власником клубу Геннадієм Буткевичем.
Як зазначив Олександр в дописі в інстаграмі, через нову посаду у Поліссі він збирається реально впливати на український футбол. Зокрема на той його аспект, який нещодавно викликав у житомирян бурхливу негативну реакцію.
Дивіться також "Він вже помирає": Усик зробив заяву про гучний скандал в Україні
Які повноваження будуть в Усика на посаді віцепрезидента Полісся?
Усик назвав своє призначення першим віцепрезидентом "новим розділом" і зазначив, що це для нього можливість посилювати та розвивати український спорт на ще більш високому рівні.
Я завжди говорив: сила - в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут,
– підкреслив Усик.
Олександр стверджує, що одним із перших його завдань у клубі та Українській Прем'єр-лізі буде проведення суддівської реформи.
Чому Усик займатиметься проблемою суддівства?
Полісся нещодавно опинилося в епіцентрі великої дискусії про якість українського арбітражу після того, як у матчі УПЛ з Динамо суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним, на думку клубу, припустилася двох грубих помилок на користь киян, які прямо вплинули на результат.
Офіційні особи Полісся рознесли арбітрів за їхню роботу, вимагали реакції з боку Комітету арбітрів Української асоціації футболу, а до дискусії підключився і сам Олександр Усик, який критично оцінив рівень суддівства.
Який зв'язок Усик має з Поліссям?
- Олександр тривалий час має партнерські та дружні відносини з президентом житомирян Геннадієм Буткевичем, чиї бізнеси рекламує під час своїх боксерських поєдинків.
- Офіційний сайт клубу у 2023 році повідомив, що Усик став гравцем Полісся, підписавши професійний контракт. В команді боксер отримав улюблений 17-ий номер.
- Попри це, Усик так і не дебютував за Полісся в УПЛ, а лише зіграв у двох товариських матчах, зокрема з Ванкувер Вайткепс з Канади, за який виступає німецька футбольна легенда Томас Мюллер.