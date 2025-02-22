Чемпіон на стилі: Усик прибув на вечір боксу в Ер-Ріяді – відео
- У столиці Саудівської Аравії проходить великий вечір боксу, головною подією якого стане бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе.
- Олександр Усик є почесним гостем на вечорі боксу в Ер-Ріяді.
У столиці Саудівської Аравії проходить великий вечір боксу. Чимало іменитих бійців демонструють шанувальникам свою майстерність та силу у видовищних поєдинках.
Головною подією шоу в Ер-Ріяді стане мегафайт між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Боксери битимуться за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.
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Усик прибув на Venue Riyadh Season
Олександр Усик один з почесних гостей на вечорі боксу, який організував Туркі Аль аш-Шейх. Український чемпіон вже прибув на скромну арену Venue Riyadh Season, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Усик прибув на вечір боксу в Ер-Ріяді:
Нагадаємо, що Джозеф Паркер мав битись з Даніелем Дюбуа. Проте бій було скасовано через те, що британський боксер захворів та не зможе взяти участь у поєдинку.
Тепер Паркер битиметься проти Мартіна Баколе. Переможець протистояння отримає шанс битись з українським чемпіоном Олександром Усиком, аби стати повноцінним володарем титулу WBO.