"Поки ми поруч одне з одним – нас не зламати": Усик привітав українців із Новим роком
- Олександр Усик привітав українців із Новим роком, наголошуючи на єдності українського народу як джерелі його сили.
- Дружина Усика, Катерина, також привітала зі святом, поділившись світлинами з родинного новорічного вечора.
Українські зірки спорту за доброю традицією зустрічали Новий рік у колі найрідніших та друзів. Олександр Усик проводять зимові свята із родиною.
Український чемпіон світу виклав відео у своєму інстаграмі, у якому привітав усіх із Новим роком. Олександр Усик відзначив у своїй публікації, що сила українського народу у його єдиності, передає 24 Канал.
Як Усик привітав із Новим роком?
Чемпіон додав, що українців ніколи і ніхто не зламає, якщо усі ми будемо поруч один із одним.
2026 – рік, у який ми заходимо разом. З вірою, з повагою до кожного, хто тримає країну на своїх плечах та з розумінням: наша сила – в нашій єдності. Давайте памʼятати, що поки ми поруч одне з одним – нас не зламати. Працюємо. Боремось. Вистоїмо. З Новим роком, дорогі українці. Слава Богу та Слава Україні!
– написав боксер.
Усик привітав усіх із Новим роком: дивіться відео
Як зі святом привітала дружина боксера?
Катерина Усик також долучилась до привітань. Кохана боксера виклала декілька світлин із сімейного новорічного вечора. Як бачимо, що титулований боєць зустрів Новий рік із дружиною та двома доньками – старшою Єлизаветою та молодшою Марією.
Відзначимо, що обидві доньки боксера продовжують жити в Україні. Натомість обидва сини Усика від початку повномасштабного вторгнення живуть в Іспанії разом із батьками Катерини. Там вони роблять свої перші серйозні кроки у дзюдо.
Новий рік – це не про ідеальні плани. Це про тепло, про людей поруч, про надію навіть після складного року Нехай у Новому році буде більше обіймів, щирих розмов, спокійних вечорів і моментів. Нехай мрії не лякають, а знаходять дорогу. Бажаю миру, внутрішньої гармонії, любові та натхнення на 2026 рік,
– написала Катерина у своєму інстаграмі.
Як сім'я Усика зустрічала Новий рік / Фото з інстаграму дружини боксера Катерини
Що може принести 2026-й рік для Усика?
Наприкінці 2025 року український боксер висловив бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера. Сам Усик вже повідомив, що наразі тривають перемовини та анонсував, що він може повернутись у ринг вже влітку 2026-го.
Раніше менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю The National назвав ймовірний термін та місце проведення бою Усик – Вайлдер. Мова йшла про кінець квітня або початок травня. А серед місць проведень вечора боксу розглядається Лас-Вегас або Лос-Анджелес.
Олександр хоче зробити із бою проти Вайлдера добровільний захист поясу чемпіона світу за версією WBC.
Значно раніше українець заявляв, що у 2026-му хотів би провести бій в октагоні за правилами змішаних єдиноборств із Джейком Полом.