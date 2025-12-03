"Молюсь за них": Усик відверто висловився про українців, яким він не подобається
- Олександр Усик прокоментував хейт у свій бік.
- Боксер заявив, що молиться за людей, яким він не подобається.
Попри свої досягнення у боксі Олександр Усик залишається контраверсійною особистістю в Україні. До боксера завжди були питання через його політичні та релігійні погляди.
Тим не менш, за останні роки Олександр став одним з головних представників України на міжнародній арені. Сам же боксер спокійно справляється із хейтом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fight Hub TV.
Що Усик думає про хейтерів?
Усик висловив свою думку про людей, яким він не подобається. Спортсмен знову зачепив релігійну тему та зізнався, що молитиметься за цих людей.
Є деякі люди, яким я не подобаюсь. Вони говорять, що я міг би робити щось інше чи більше. Я за них молюсь, щоб вони не були злими до себе. Те, що вони злі до мене, не має значення. А ось те, що вони злі до себе, це проблема,
– заявив Олександр.
Він також закцентував увагу на підтримці з боку співвітчизників. Усик заявив, що завжди буде працювати на благо України та цінує тих, хто в нього вірить.
Для більшості населення моєї країни – це неймовірний перформанс, який я зробив. Вони мене підтримують та захищають, вони є моїми фанатами. Мій фокус тільки на таких людях. Я просто люблю свою країну. Я народився в цій країні, вона була до мене і буде після мене. І в той момент, коли я є її громадянином, я повинен їй максимально допомагати,
– резюмував Усик.
Відзначимо, що Усик знявся у новому документальному фільмі Дмитра Комарова. Головною темою стрічка стало відновлення психологічного здоров'я військових та цивільних.
Які досягнення у Усика в боксі?
- Укарїнець за свою кар'єру провів 24 поєдинки, вигравши кожен з них (15 – нокаутом). Олександру вдалось тричі стати абсолютним чемпіоном світу.
- Спочатку Усик здобув це звання у крузервейті завдяки перемозі над Муратом Гассієвим у Москві у 2018 році. Пізніше Усик перейшов у надважку вагу і двічі збирав усі пояси.
- У 2024 році він став абсолютом завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі. Тоді Усику довелось відмовитися від поясу IBF на користь переможця пари Дюбуа – Хргович.
- Зрештою влітку 2025-го Олександр знову зібра усі нагороди, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.Тепер же українець знову позбувся звання абсолюту, звільнивши пояс WBO. Також за інформацією BoxingScene, Усик може залишитись ще й без пояса WBC.