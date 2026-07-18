Одразу після переможного бою спортсмен дізнався, що в той самий момент його родина перебувала під ворожим обстрілом у Києві. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing.

Щемлива історія, про яку розповів Усик

За словами Усика, тривожну звістку йому повідомила дружина відразу після поєдинку. Вона передала повідомлення від їхньої доньки Лізи, яка надіслала батькові слова підтримки з бомбосховища під час масованої атаки балістикою та "Шахедами".

"Тату, ти переміг. Я люблю тебе. Зараз у нас атака: балістика і дрони. Я йду в бомбосховище. Я люблю тебе. Все добре", – цитує слова доньки боксер, зізнаючись, що навіть зараз у нього тремтить голос від цих спогадів.

Спортсмен зазначив, що в той момент відчував безпорадність через величезну відстань, яка розділяла його з рідними. Першим ділом він почав молитися про захист своєї сім'ї. Усик також згадав відео з того вечора, де кияни о першій годині ночі під звуки повітряної тривоги та вибухів скандували патріотичні гасла та передавали прокльони російському лідеру.

Боксер пояснив, що під час виходу на ринг змушений повністю "вимикати" емоції, аби продемонструвати максимальний результат, адже розуміє, що український народ чекає від нього перемоги. Проте відразу після завершення поєдинку він поспішає зателефонувати доньці та мамі, яка постійно хвилюється і запитує, коли син нарешті завершить кар'єру.

Усик підкреслив, що саме українці, від друзів до звичайних перехожих та бабусь на вулиці, дають йому сили продовжувати боротьбу у професійному спорті та залишатися в боксі.

Бій Усика проти Верховена

Усик здобув перемогу над Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді. У цьому поєдинку на кону були чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, а також спеціальний титул WBC "Король Нілу". У липні 2026 року українець повідомив, що добровільно складає всі свої чемпіонські титули.

Незважаючи на розмови про можливий повторний бій із Верховеном, Усик заявив, що має намір провести лише один заключний поєдинок, свій "прощальний танець", наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Найімовірнішим суперником для цього бою вважають Деонтея Вайлдера, а сам поєдинок планують провести у США.