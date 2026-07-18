Сразу после победного боя спортсмен узнал, что в тот самый момент его семья находилась под вражеским обстрелом в Киеве. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Daily Mail Boxing.

Трогательная история, о которой рассказал Усик

По словам Усика, тревожную новость ему сообщила жена сразу после поединка. Она передала сообщение от их дочери Лизы, которая прислала отцу слова поддержки из бомбоубежища во время массированной атаки баллистическими ракетами и "Шахедами".

"Папа, ты победил. Я люблю тебя. Сейчас на нас атака: ракеты и дроны. Я иду в бомбоубежище. Я люблю тебя. Все хорошо", – цитирует слова дочери боксер, признаваясь, что даже сейчас у него дрожит голос от этих воспоминаний.

Спортсмен отметил, что в тот момент испытывал беспомощность из-за огромного расстояния, которое разделяло его с родными. Первым делом он начал молиться о защите своей семьи. Усик также вспомнил видео с того вечера, где киевляне в час ночи под звуки воздушной тревоги и взрывов скандировали патриотические лозунги и выкрикивали проклятия в адрес российского лидера.

Боксер объяснил, что во время выхода на ринг вынужден полностью "отключать" эмоции, чтобы показать максимальный результат, ведь понимает, что украинский народ ждет от него победы. Однако сразу после окончания поединка он спешит позвонить дочери и маме, которая постоянно переживает и спрашивает, когда сын наконец завершит карьеру.

Усик подчеркнул, что именно украинцы, от друзей до обычных прохожих и бабушек на улице, дают ему силы продолжать борьбу в профессиональном спорте и оставаться в боксе.

Бой Усика против Верховена

Усик одержал победу над Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде. В этом поединке на кону стояли чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, а также специальный титул WBC "Король Нила". В июле 2026 года украинец сообщил, что добровольно сдает все свои чемпионские титулы.

Несмотря на разговоры о возможном повторном бою с Верховеном, Усик заявил, что намерен провести лишь один заключительный поединок, свой "прощальный танец", в конце 2026-го или в начале 2027 года. Наиболее вероятным соперником для этого боя считают Деонтея Уайлдера, а сам поединок планируют провести в США.