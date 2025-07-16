Вже у суботу, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться в рингу на стадіоні "Вемблі". Ймовірно, це буде один з останніх боїв у кар'єрі українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Queensberry Promotions.

До теми Реванш Усик – Дюбуа: анонс бою за абсолютне чемпіонство

Чому Усик завершує кар'єру?

Напередодні поєдинку Усик зізнавався, що йому лишилось провести всього два бої. Олександр зрештою пояснив, чому він планує найближчим часом завершити кар'єру.

В мене є два сини – 12 і 10 років. Мої хлопчики потребують мене, мої доньки – теж. Я хочу приділяти час своїй родині, своїй дружині. Я хочу жити зі своєю родиною постійно, а не час від часу. Півроку я тренуюся, ще півроку я з родиною. Навіть не шість місяців, можливо, 4,5 місяці. Але це мало для моєї родини,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа розіграють звання абсолютного чемпіона світу. Українцю належать пояси WBA, WBC, WBO та IBO. Натомість Дюбуа є чемпіоном за версією IBF.

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Суперники вже бились один із одним у серпні 2023 року в Польщі. Тоді Усик здобув перемогу над Дюбуа, нокаутувавши британця у дев'ятому раунді.

Загалом же українець виграв всі 23 поєдинки у своїй професійній кар'єрі. У двох останніх боях Олександр долав Тайсона Ф'юрі. Що ж стосується Даніеля Дюбуа, то "Динаміт" має у своєму активі дві поразки – від Усика та Джойса.