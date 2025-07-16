Уже в субботу, 19 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в ринге на стадионе "Уэмбли". Вероятно, это будет один из последних боев в карьере украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Почему Усик завершает карьеру?

Накануне поединка Усик признавался, что ему осталось провести всего два боя. Александр наконец объяснил, почему он планирует в ближайшее время завершить карьеру.

У меня есть два сына – 12 и 10 лет. Мои мальчики нуждаются во мне, мои дочери – тоже. Я хочу уделять время своей семье, своей жене. Я хочу жить со своей семьей постоянно, а не время от времени. Полгода я тренируюсь, еще полгода я с семьей. Даже не шесть месяцев, возможно, 4,5 месяца. Но это мало для моей семьи,

– заявил Усик.

Напомним, что Усик и Дюбуа разыграют звание абсолютного чемпиона мира. Украинцу принадлежат пояса WBA, WBC, WBO и IBO. Зато Дюбуа является чемпионом по версии IBF.

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Соперники уже дрались друг с другом в августе 2023 года в Польше. Тогда Усик одержал победу над Дюбуа, нокаутировав британца в девятом раунде.

В целом же украинец выиграл все 23 поединка в своей профессиональной карьере. В двух последних боях Александр долавливал Тайсона Фьюри. Что же касается Даниэля Дюбуа, то "Динамит" имеет в своем активе два поражения – от Усика и Джойса.