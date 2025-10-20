Відомий промоутер Едді Хірн висловився щодо майбутнього Олександра Усика. Голова компанії Matchroom Sport відреагував на нещодавні слова українського боксера про його професійну кар'єру.

Олександр Усик заявив, що буде боксувати до 41 року. Едді Хірн не лише відреагував на цю заяву абсолютного чемпіона світу у хевівейті, а й прокоментував бій між Усиком і Мозесом Ітаумою, який відкидає сам український боксер, передає 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Як Хірн відреагував на заяву Усика про кар'єру до 41-го року?

Промоутер вважає, що Усику, який досягнув усього в боксі, вже не цікаво виходити у ринг проти молодого 20-річного суперника. На думку Хірна, Олександр, мабуть, думає, що Ітаума має заслужити на цей очний бій.

Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я вже казав про Усика, що, можливо, йому варто зараз піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це і думає: "Пішов ти! Чому? Я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію?" І він має рацію. Зрештою, якщо він в хорошій фізичній формі та все ще прагне цього, удачі йому,

– заявив Хірн.

Також Едді пригадав крайній поєдинок Мозеса проти 37-річного Ділліана Вайта, у якому Ітаума здобув легку перемогу нокаутом. Попри це Хірн вважає, що Усик таки поб'ється проти спадкоємця Майка Тайсона.

Нагадаємо, що Усик не лише зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри, а й заявив, що вже розпочав готуватись до наступного бою у своєму тренувальному таборі. Олександр не розкрив ім'я свого суперника, але відзначив, що це точно не буде Ітаума.

"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися", – говорив Усик у відео "Новини.LIVE".

