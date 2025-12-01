Це тимчасово, – Усик інтригуюче прокоментував втрату звання абсолютного чемпіона

Із 30-го листопада по 5-те грудня 2025 року у столиці Таїланду Бангкоку відбувається щорічна конвенція Всесвітньої боксерської ради (WBC). Олександр Усик став одним із почесних гостей події.

Під час офіційного заходу Олександр Усик прокоментував свою відмову від поясу WBO, яка привела до втрати статусу абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Український боксер видав доволі інтригуючу заяву із цього приводу, інформує 24 Канал із посиланням на інстаграм WBC.

Як Усик прокоментував втрату статусу абсолютного чемпіона світу?

Олександр заявив, що така втрата абсолюта є тимчасовою та подякував президенту WBC за теплий прийом.

Я радий бути тут. Слухайте, у мене є чотири пояси, так? Тепер три. Багато людей кажуть: "Гей, ти не абсолютний чемпіон". Окей, це тимчасово. У мене чотири пояси, але мій улюблений – зеленого кольору, завжди. Маурісіо, дякую за все, що ти робиш. Мені подобається Таїланд. Я тут вперше, але я повернуся, дякую,

– сказав український боксер.

Нагадаємо, що про відмову Усика від поясу стало відомо 17 листопада. Олександр уник неприбуткового бою проти Фабіо Вордлі, зробивши із британця нового чемпіона світу за версією WBO.

Як у WBO відреагували на вчинок Усика?

Президент організації Густаво Олів'єрі прокоментував рішення Усика. Очільник WBO не приховував свого здивування від такої відмови українського боксера.

Це було несподівано. Але Усик – це колишній абсолютний чемпіон у крузервейті та хевівейті. Його першим поясом у кар'єрі був титул WBO, він неймовірний чемпіон у рингу та поза ним, справжній джентльмен і посол спорту. Після консультації з командою він прийняв рішення розглянути інші професійні можливості,

– сказав Олів'єрі.

Усик може втратити ще один чемпіонський пояс?