Я готувався до цього 22 роки, – Усик пояснив, чому Дюбуа штовхнув його на битві поглядів

Олександр Усик вже влітку може повернути статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Для цього йому потрібно здолати британського боксера Даніеля Дюбуа.

Напередодні було названо дату майбутнього протистояння. Воно відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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Українець відреагував на агресію "Динаміта"

Після офіційного оголошення поєдинку бійці провели традиційну дуель поглядів. На ній британець не стримав емоцій і штовхнув непереможного українського чемпіона, назвавши його боягузом.

Олександр Усик відреагував на нахабний вчинок Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSport Boxing. Він заявив, що не звертає на це жодної уваги й очікує на справжню битву, в якій британець матиме можливість показати свій рівень:

Слухайте, це звичайне шоу. А от справжній бій буде 19 липня. Для мене те, що він зробив, не має значення. Я готувався до цього 22 роки, адже бокс – це моє життя. Він дає мені популярність та гроші. Я люблю життя. Бокс – це життя.

До слова. Це буде другий очний поєдинок між бійцями. У 2023 році Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа дав Тоні Белью. Він вважає, що бій закінчиться достроково.