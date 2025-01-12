Усик зворушливо зізнався, з ким хотів би зробити селфі: відео з відвертою відповіддю

Олександр Усик у 2024 році став королем хевівейту. Він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі та здобув статус першого абсолюта в цій ваговій категорії в епоху чотирьох поясів.

Це принесло йому величезну популярність у світі. З українцем постійно хочуть сфотографуватися не тільки фанати, а й видатні чемпіони та зірки шоубізу.

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Яке селфі хотів би мати Усик

Олександр Усик розповів, чи є людина, з якою б він сам дуже хотів мати спільне селфі. Український боксер щемливо зізнався, що так, але цього вже, на жаль, не станеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на Германа Каландарішвілі.

"В мене багато є селфі, але отак от, щоб одразу сказати, з ким би я хотів зробити своє селфі… Я б хотів зробити селфі зі своїм батьком, коли він ще був зі мною, щоб я нагадував собі.

Але в мене дуже мало його фотографій. В мене телефона тоді не було підходящого, щоб це була крута фотка, але деякі мої маленькі фотки є, там де я бачу. Але хотілося б мати селфі та поспостерігати за його очима", – сказав Усик.

З ким Усик хотів би мати селфі: дивіться відео

Довідка. Батько Олександра Усика помер у 2012 році через місяць після перемоги сина на Олімпіаді. Український боксер присвятив йому свій перший тріумф над Тайсоном Ф'юрі.

Зазначимо, що напередодні відбулася церемонія The Ring Awards 2024. Володаря поясів WBA, WBC та WBO Олександра Усика було визнано найкращим боксером року.