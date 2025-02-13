Боксер сам заявив, що розглядає варіант повернутися у крузервейт, адже йому не подобається тримати велику вагу. Згодом з'явилися розмови, що українець також може спробувати себе у бріджервейті, який є проміжним дивізіоном між двома найважчими.

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Один варіант відпав

Бійці цієї вагової категорії декілька разів заявляли, що хотіли б провести поєдинок проти Олександра Усика, а він при цьому міг би стати абсолютом одразу в трьох дивізіонах. Український чемпіон розповів, чи цікавий йому такий розвиток подій.

Володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі заявив, що не розглядає цей сценарій, при цьому повернення у крузервейт, про який сам згадав, він не відкинув, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Я скажу "ні". Я не думаю про це. У мене є важка та надважка вага. Бріджервейт – це щось новеньке? Тільки один пояс? Там два пояси. А я б'юся за чотири,

– сказав Усик.

Довідка. Бріджервейт (вага до 102 кілограмів) визнаний наразі двома організаціями – WBC та WBA. Володар пояса WBC Кевін Лерена раніше заявляв про готовність захищати свій титул проти Олександра Усика в Україні.

Нагадаємо, що напередодні український чемпіон розповів про свої плани на завершальний етап кар'єри. Він зізнався, скільки боїв ще планує провести на професійному рівні.