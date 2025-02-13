Боксер сам заявил, что рассматривает вариант вернуться в крузервейт, ведь ему не нравится держать большой вес. Впоследствии появились разговоры, что украинец также может попробовать себя в бриджервейте, который является промежуточным дивизионом между двумя самыми тяжелыми.

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Один вариант отпал

Бойцы этой весовой категории несколько раз заявляли, что хотели бы провести поединок против Александра Усика, а он при этом мог бы стать абсолютом сразу в трех дивизионах. Украинский чемпион рассказал, интересно ли ему такое развитие событий.

Обладатель поясов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе заявил, что не рассматривает этот сценарий, при этом возвращение в крузервейт, о котором сам упомянул, он не отверг, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Я скажу "нет". Я не думаю об этом. У меня есть тяжелый и супертяжелый вес. Бриджервейт – это что-то новенькое? Только один пояс? Там два пояса. А я сражаюсь за четыре,

– сказал Усик.

Справка. Бриджервейт (вес до 102 килограммов) признан сейчас двумя организациями – WBC и WBA. Обладатель пояса WBC Кевин Лерена ранее заявлял о готовности защищать свой титул против Александра Усика в Украине.

Напомним, что накануне украинский чемпион рассказал о своих планах на завершающий этап карьеры. Он признался, сколько боев еще планирует провести на профессиональном уровне.