Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відверто розповів, чи планує йти шляхом свого зіркового земляка Віталія Кличка. Останній після закінчення боксерської кар'єри розпочав політичну діяльність.

Непереможний український боксер вирішив поставити крапку на чутках про його можливий початок політичної кар'єри. Олександр Усик запевнив, що не бачить себе у ролі політика, передає 24 Канал із посиланням на Новини LIVE.

Чи стане Усик політиком?

Олександр не хоче зруйнувати свою хорошу репутацію в очах українського народу. Також боксер додав, що не має відповідної освіти та й взагалі у нього є чинна боксерська кар'єра. Усик заявив, що хоче примножити зароблене за боксерську кар'єру, але не у політичній сфері діяльності.

Що я там буду робити? Навіщо це мені? Як моя впливовість мені допоможе, якщо я буду політиком чи мером? Що мене дід якийсь зустріне і скаже: "Сину, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" і дасть мені пиром. Ну н****а, якщо я цьому не навчався, в мене немає юридичної освіти. Ну, я там для себе знаю. Навіщо, якщо я можу добре... В мене кар’єра, взагалі-то. Н***ра воно мені треба? Туди треба йти тому, хто хоче скомуніздити. Я не хочу скомуніздити. В мене є, слава Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому,

– сказав Усик.

До слова, ще у червні 2025-го року видання Boxing King Media цитувало слова Усика також щодо його можливої політичної кар'єри. Ще тоді Олександр запевнив, що такий вектор розвитку його не цікавить.

"Політика для мене – це як лижний спорт (показує рукою траєкторію з постійною зміною напрямку руху – 24 канал). Я не люблю політику та не хочу туди лізти", – говорив український чемпіон.

Які останні новини про Олександра Усика?