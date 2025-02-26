Туркі категорично оцінив шанси провести бій Усик – Паркер: чи доведеться Дюбуа зачекати
- Данiель Дюбуа знявся з бою проти Джозефа Паркера через хворобу, і його замінив Мартін Баколе, якого Паркер переміг достроково у другому раунді.
- Туркі Аль аш-Шейх оцінив шанси Джозеф Паркера стати наступним суперником Олександра Усика.
Олександр Усик досі не дізнався ім'я наступного суперника. Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер 22 лютого в Ер-Ріяді мали визначити, хто битиметься проти українського чемпіона.
Однак Даніель Дюбуа вимушено знявся з бою через хворобу напередодні поєдинку. Тому Джозеф Паркер бився проти Мартіна Баколе, якого терміново викликали замінити британського боксера.
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Хто стане наступним суперником Усика
Джозеф Паркер переміг Мартіна Баколе достроково у другому раунді бою в Ер-Ріяді. Таким чином новозеландець захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті.
Тепер Паркер є обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Туркі Аль аш-Шейх оцінив можливість проведення мегафайту Усик – Паркер, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.
Ні, Джозеф точно не поб'ється з ним. Зараз фанати більше чекають на реванш між Дюбуа та Усиком. Але для Паркера ми теж приготуємо досить великий бій,
– сказав Туркі.
Зазначимо, що Олександр Усик неодноразово оголошував про наміри битись з Даніелем Дюбуа. Український боксер мріє знову стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Нагадаємо, що Усик вже зустрічався у рингу з Даніелем Дюбуа. Український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у 9 раунді. Бій Усик – Дюбуа відбувся у Вроцлаві у 2023 році.