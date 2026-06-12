Усик відвідав Пентагон

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик побував у Пентагоні. Український боксер продовжує використовувати свою світову популярність для підтримки України на міжнародній арені.

Поки спортивний світ обговорює останні виступи українського чемпіона, сам Усик не припиняє активну громадську діяльність. Цього разу зірковий боксер завітав до Пентагону – штаб-квартири Міністерства оборони США, передає 24 Канал.

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Що відомо про поїздку Усика в США?

Про візит чемпіона стало відомо із його інстаграму. Олександр Усик, ймовірно, відвідає турнір UFC в Білому домі 14 червня.

Головною подією вечора стане об’єднавчий бій у легкій вазі між повноцінним чемпіоном UFC Ілією Топурією та тимчасовим чемпіоном Джастіном Гейджі. У співголовній події Алекс Перейра дебютує у важкій вазі проти Сіріля Гана в поєдинку за тимчасовий титул UFC.

Які плани українського чемпіона?

Наприкінці травня Усик здобув перемогу технічним нокаутом над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Тепер увага фанатів прикута до подальших планів чемпіона. У команді українця вже натякали на нові великі поєдинки, а сам Усик заявляв, що готовий битися з будь-яким суперником.

Раніше супертяж неодноразово брав участь у міжнародних гуманітарних та благодійних ініціативах, зокрема як амбасадор UNITED24.

Боксер залишається одним із найвідоміших спортивних символів України у світі. Від початку повномасштабної війни Усик регулярно бере участь у проєктах зі збору коштів, підтримки військових та відновлення постраждалих міст.

Нагадаємо, український чемпіон увійшов до переліку найвпливовіших людей у спорті за версією журналу TIME.