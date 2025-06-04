"Хоче великі грошові бої": Паркер заявив, що Усик уникає спільного протистояння

Новозеландський боксер Олександр Усик запропонував Олександру Усику провести бій. Український боксер відмовився від пропозиції.

Джозеф Паркер розповів про несподівану реакцію Олександра Усика на пропозицію провести бій. За словами новозеландського боксера, під час особистої зустрічі він запропонував українцю завершити кар’єру саме поєдинком з ним, однак Усик категорично відмовився, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Паркер запропонував Усику бій

Новозеландець розповів, що запропонував українцю провести свій останній бій в кар'єрі саме проти нього. На це Усик категорично відмовився.

Я думаю, що Усик хоче великі грошові бої. Я вважаю, що після Дюбуа він хоче знову побитися з Джошуа або Ф’юрі. Він сказав: "Роби свою справу, не переживай. Коли я завершу кар'єру, ти зможеш отримаєш свій шанс",

– сказав Джозеф Паркер.

Він також додав, що із задоволенням скористався би можливістю перевірити себе з Усиком.

"Я вірю, що наразі він найкращий боєць або найкращий суперважковаговик нашого покоління", – сказав Паркер.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".