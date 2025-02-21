Усик у футболці Аль-Насра відвідав матч за участю Роналду
- Олександр Усик відвідав матч команди Кріштіану Роналду Аль-Наср у Ер-Ріяді, підтримуючи свого улюбленого футболіста.
- Усик вийшов на поле у футболці Аль-Насра, але команда Роналду програла з рахунком 2:3.
Чемпіон світу Олександр Усик не зміг пропустити матч за участю зіркового португальця Кріштіану Роналду. Український боксер спеціально приїхав підтримати улюбленого футболіста.
Олександр Усик разом зі своєю командою у п'ятницю, 21 лютого, прилетів до Ер-Ріяду. Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі відвідає бій Джозеф Паркер – Мартін Баколе, пише 24 Канал.
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Усик побував на матчі команди Роналду
Перед вечором боксу Усик встиг сходити на футбол. В Ер-Ріяді якраз відбувся матч між командами Аль-Наср та Аль-Іттіфак.
Перед поєдинком Усик висловив підтримку титулованому португальцю Кріштіану Роналду та його команді.
"Я і моя команда підтримують Аль-Наср. Вперед, Кріш! Вперед, Кріш!", – сказав Усик.
Під час перерви у матчі Олександр вийшов на поле стадіону у жовто-синій футболці Аль-Насра та привітав уболівальників. Світлини з боксером опублікувала клубна пресслужба "Лицарів Неджда".
Усик у футболці Аль-Насра / фото з інстаграму саудівського клубу
Зазначимо, що присутність Усика не допомогла команді Роналду. Аль-Наср поступився супернику з рахунком 2:3, а зірковий португалець не відзначився жодною результативною дією.