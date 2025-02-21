Усик у футболці Аль-Насра відвідав матч за участю Роналду

Чемпіон світу Олександр Усик не зміг пропустити матч за участю зіркового португальця Кріштіану Роналду. Український боксер спеціально приїхав підтримати улюбленого футболіста.

Олександр Усик разом зі своєю командою у п'ятницю, 21 лютого, прилетів до Ер-Ріяду. Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі відвідає бій Джозеф Паркер – Мартін Баколе, пише 24 Канал.

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Усик побував на матчі команди Роналду

Перед вечором боксу Усик встиг сходити на футбол. В Ер-Ріяді якраз відбувся матч між командами Аль-Наср та Аль-Іттіфак.

Перед поєдинком Усик висловив підтримку титулованому португальцю Кріштіану Роналду та його команді.

"Я і моя команда підтримують Аль-Наср. Вперед, Кріш! Вперед, Кріш!", – сказав Усик.

Під час перерви у матчі Олександр вийшов на поле стадіону у жовто-синій футболці Аль-Насра та привітав уболівальників. Світлини з боксером опублікувала клубна пресслужба "Лицарів Неджда".

Усик у футболці Аль-Насра / фото з інстаграму саудівського клубу

Зазначимо, що присутність Усика не допомогла команді Роналду. Аль-Наср поступився супернику з рахунком 2:3, а зірковий португалець не відзначився жодною результативною дією.