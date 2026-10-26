Усик покинув Україну заради одного поєдинку

Голова Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі аль-Альшейх розповів про майбутнє Олександра Усика. Відомо, де перебуває українець.

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик перебуває в Саудівській Аравії. Про це повідомив Туркі аль-Альшейх, пише 24 Канал.

Чому Усик полетів до Саудівської Аравії

Невдовзі в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу, який очолить мексиканець Сауль "Канело" Альварес. Про прибуття мексиканця, як і Усика, до місця призначення повідомив організатор.

Мексиканський чемпіон Канело Альварес прибув до Ер-Ріяда разом із чемпіоном світу Олександром Усиком,

– зазначив Туркі аль-Альшейх.

Відповідне відео функціонер із Саудівської Аравії оприлюднив у соціальних мережах.

Прибуття Сауля Альвареса та Олександра Усика до Саудівської Аравії: дивіться відео

Зазначимо, що свій наступний поєдинок зірковий мексиканець проведе 31 жовтня. Він битиметься з володарем пояса WBC у другій середній вазі (76,2 кілограма) Крістіаном Мбіллі.

Що відбувається у кар’єрі Усика

Українець більше не битиметься у 2026-му. Найімовірнішими суперниками українця у наступному році називають Деонтея Вайлдера або Рікко Верховена.

Нагадаємо, що не так давно Олександр був на матчі УПЛ, де точно спрогнозував результат центральної гри 9-го туру між Поліссям і Динамо.