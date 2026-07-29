Усик назвав раунд та автора нокауту у майбутньому бою Джошуа – Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик поділився прогнозом щодо майбутнього поєдинку Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Раніше наш спортсмен уже зустрічався на рингу з обома британськими суперниками.

Бій зіркових боксерів заплановано на кінець 2026 року, повідомляє 24 Канал. Український боксер вважає фаворитом протистояння "Ей Джея".

Прогноз Усика на бій Джошуа – Ф'юрі

На думку Усика, гучна британська битва не триватиме всю дистанцію і завершиться яскравим нокаутом у першій половині поєдинку.

Джошуа нокаутує Ф'юрі в шостому раунді. "Ей Джей" влучить справа,

– цитує слова Усика All Out Fighting.

Варто зазначити, що обидва боксери провели свої розігрівочні поєдинки наприкінці липня.

Ф'юрі 24 липня в Таїланді здобув дострокову перемогу над польським боксером Маріушем Вахом.

Джошуа виступив наступного дня, 25 липня, у Саудівській Аравії, де нокаутував албанця Крістіана Пренгу в другому раунді. Попри швидку розв'язку, Джошуа змусив фанатів похвилюватися, адже у стартовій трихвилинці сам двічі опинявся у нокдауні.

Цікаво, що під час важкого поєдинку проти Пренги в Джидді Усик особисто перебував у кутку Джошуа, надаючи британцю максимальну емоційну та професійну підтримку.