Підіграв пропаганді: Усик сфотографувався з росіянами на вечорі боксу
- Олександр Усик сфотографувався з росіянами Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом на вечорі боксу в Нью-Йорку, що викликало скандал.
- Фотографію використовували російські ЗМІ для пропаганди, попри те, що Усик не вітався і не спілкувався з росіянами.
Олександр Усик відвідав вечір боксу Ring IV у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден". В один з моментів українець навіть з'явився на ринзі – але це завершилося скандалом.
Окрім Усика, на поєдинки до США завітали росіяни Артур Бетербієв та Дмитро Бівол. Камери зафіксували спільне фото українця з представниками країни-агресора, яке Бетербієв виклав у свій інстаграм.
Дивіться також Усик зіграв у футбол проти чемпіона світу з Німеччини: відео моментів із боксером
Чому Усик опинився на фото з росіянами?
Відомі спортсмени позували з головою саудівського управління у справах розваг Туркі Аль-аш-Шейхом, який зараз є однією з найбільш впливових фігур у світовому боксі. Попри те, що Усик принципово не вітався і не спілкувався з росіянами, під час фото він опинився поряд з ними.
Світлину одразу почали використовувати з пропагандистською метою: ЗМІ окупантів масово почали поширювати її з підписами про "єднання росіян та українців".
Хто такі Бетербієв і Бівол?
- Артур Бетербієв з Дагестану називає братом головного соратника Путіна, керівника Чечні Рамзана Кадирова. На міжнародній арені боксер прикривається прапором Канади.
- Дмитро Бівол з 2022 року, щоб уникнути відсторонень і санкцій, представляє на ринзі Киргизстан.
- За даними BoxRec, останні два поєдинки росіяни провели між собою, обмінявшись перемогами. В обох розігрувався титул абсолютного чемпіона світу у напів важкій вазі (Light heavyweigt). Зараз поясами володіє Бівол.