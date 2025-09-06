Олександр Усик днями побував в одному зі шпиталів, де лікуються наші воїни. Чемпіон завітав у Дніпро до лікарні імені Мечникова, повідомляє 24 канал із посиланням на фейсбук Сергія Риженка.
Читайте також WBO винесла вердикт Усику: чи позбавлять українця статусу абсолютного чемпіона
Як Усик провів зустріч з воїнами?
Олександр Усик під час візиту до шпиталю у Дніпрі тепло поспілкувався воїнами. Український боксер подякував їм за захист, а також побажав якомога швидшого одужання.
Окрім того, Олександр Усик зробив спільні фото із захисниками та залишив бійцям автографи на пам'ять.
Велич – у простоті та людяності. Олександр Усик. Він став великим Чемпіоном, але поводиться як рівний з рівними. Із щирою повагою до поранених Героїв. Сотні чекали лише фото та автографів, а отримали ще й справжню українську любов,
– написав Риженко.
Усик завітав у шпиталь до воїнів: дивіться відео
Усик на зустрічі з військовими: дивіться відео
Як Усик допомагає Україні?
Олександр Усик користується своєю популярністю та нагадує світу про жахливі злочині Росії під час пресконфернцій перед боями та в різних інтерв'ю.
Український боксер має благодійний фонд, який спрямований на допомогу воїнами, які боронять Україну, а також постраждалим від війни.
Також Олександр Усик звертався до Дональда Трампа із закликом завершити війну та встановити справедливий мир.