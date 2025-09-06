Олександр Усик днями побував в одному зі шпиталів, де лікуються наші воїни. Чемпіон завітав у Дніпро до лікарні імені Мечникова, повідомляє 24 канал із посиланням на фейсбук Сергія Риженка.

Як Усик провів зустріч з воїнами?

Олександр Усик під час візиту до шпиталю у Дніпрі тепло поспілкувався воїнами. Український боксер подякував їм за захист, а також побажав якомога швидшого одужання.

Окрім того, Олександр Усик зробив спільні фото із захисниками та залишив бійцям автографи на пам'ять.

Велич – у простоті та людяності. Олександр Усик. Він став великим Чемпіоном, але поводиться як рівний з рівними. Із щирою повагою до поранених Героїв. Сотні чекали лише фото та автографів, а отримали ще й справжню українську любов,

– написав Риженко.

Усик завітав у шпиталь до воїнів: дивіться відео

Як Усик допомагає Україні?