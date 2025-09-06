Александр Усик на днях побывал в одном из госпиталей, где лечатся наши воины. Чемпион посетил Днепр в больницу имени Мечникова, сообщает 24 канал со ссылкой на фейсбук Сергея Рыженко.
Как Усик провел встречу с воинами?
Александр Усик во время визита в госпиталь в Днепре тепло пообщался с воинами. Украинский боксер поблагодарил их за защиту, а также пожелал скорейшего выздоровления.
Кроме того, Александр Усик сделал совместные фото с защитниками и оставил бойцам автографы на память.
Величие – в простоте и человечности. Александр Усик. Он стал великим Чемпионом, но ведет себя как равный с равными. С искренним уважением к раненым Героям. Сотни ждали только фото и автографов, а получили еще и настоящую украинскую любовь,
– написал Рыженко.
Усик посетил госпиталь к воинам: смотрите видео
Как Усик помогает Украине?
Александр Усик пользуется своей популярностью и напоминает миру об ужасных преступлениях России во время пресконфернций перед боями и в различных интервью.
Украинский боксер имеет благотворительный фонд, который направлен на помощь воинами, которые защищают Украину, а также пострадавшим от войны.
Также Александр Усик обращался к Дональду Трампу с призывом завершить войну и установить справедливый мир.