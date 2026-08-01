Колишній суперник Усика звернувся до українця після отримання титулу: що сказав росіянин

У п'ятницю, 26 червня, Олександр Усик відмовився від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF. Завдяки цьому тимчасовий лідер WBC Агіт Кабаєл і регулярний чемпіон WBA Мурат Гассієв отримали статус повноцінних володарів титулів. Раніше українець також залишив пояс WBO, який перейшов до Даніеля Дюбуа.

Гассієв подякував Усику за такий крок в інтерв'ю для британського ютуб-каналу iFL TV. Він зазначив, що це рішення відкрило нові перспективи для інших представників надважкого дивізіону.

Як рішення Усика прокоментував Гассієв

Російський боксер зазначив, що завоювання повноцінного титулу стало для нього черговим кроком до головної мети – стати об'єднаним чемпіоном світу.

Цей титул – ще один крок до моєї мрії стати об'єднаним чемпіоном світу. Це вже вдруге. Я знову намагаюся. Зараз усі хочуть битися зі мною. А раніше казали: "цей хлопець – ніхто",

– сказав Гассієв.

Він також подякував українському чемпіону за відмову від пояса WBA, наголосивши, що це дало шанс іншим провідним представникам суперважкої ваги.

Хочу сказати велике спасибі Олександру. Він звільнив свій титул, це великий подарунок, великий новорічний подарунок. Такі боксери, як я, Агіт Кабаєл і Даніель Дюбуа, хочемо щиро подякувати Олександру Усику,

– заявив боксер.

Росіянин також висловив повагу до українця, назвавши його видатним чемпіоном.

Він великий чемпіон, сильний боєць. Тільки повага до нього,

– додав він.

Після отримання повноцінного титулу Гассієв уже провів його перший захист, 11 липня він переміг Петера Кадіру технічним нокаутом у шостому раунді.

Варто зазначити, що після звільнення чемпіонських титулів Усик планує провести свій прощальний бій, який називають "останнім танцем". Найімовірнішим суперником українця вважається Деонтей Вайлдер, а сам поєдинок планують організувати на території США.