Легенда Динамо несподівано став тренером команди з Другої ліги

Зірка українського футболу Олександр Заваров приєднався до тренерського штабу клубу Другої ліги Вільхівці. Досвідчений фахівець допомагатиме команді із Закарпаття.

Олександр Заваров підписав угоду з Вільхівцями, що представляє однойменний населений пункт із Закарпатської області. Відомий фахівець працюватиме тренером-консультантом команди, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Вільхівців.

Як виступає нова команда Заварова?

Деталі угоди між легендою Динамо та клубом Вільхівці не розголошуються. Зазначається, що Олександр Заваров серйозно підсилив тренерський штаб команди Другої ліги.

Олександр Заваров з президентом Вільхівців Михайлом Ціриком / фото ФК Вільхівці

Зазначимо, що Вільхівці другий сезон виступають у третьому за силою дивізіоні України. У минулому чемпіонаті команда із Закарпаття посіла сьоме місце з 10 у групі "А".

У нинішньому сезоні Вільхівці не тішать результатами своїх вболівальників. Після 14 зіграних матчів команда йде на 13 місці з 14 у групі "А" Другої ліги. Головним тренером команди наразі залишається Олександр Семеренко, який працює в клубі з жовтня 2024 року.

У Вільхівцях грає кілька футболістів з досвідом виступів на рівні Української Прем'єр-ліги: захисник Дмитро Нємчанінов (Волинь, Чорноморець, Олімпік, Десна, Верес, Минай), півзахисник Сергій Панасенко (Верес, Металіст, Минай), півзахисник Олександр Глагола (Минай) та форвард Михайло Шестаков (Верес).

Де працював тренером Заваров?

Олександр Заваров розпочав тренерську діяльність у Франції. Він був граючим тренером Сен-Дізьє, що виступав у нижчих дивізіонах.

За даними Transfermarkt, перший досвід самостійної роботи Олександр Анатолійович отримав у швейцарському клубі Віль. Команда під його керівництвом посіла останнє 10 місце у місцевій Суперлізі у сезоні-2003/04.

Згодом була нетривала робота в казахському Женісі та харківському Металісті. У сезоні-2005/06 Заваров очолив київський Арсенал, в якому пропрацював до 2010 року.

У 2012 році був запрошений до тренерського штабу збірної України. В тому ж році провів один матч у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Тоді "синьо-жовті" перемогли Болгарію у товариському поєдинку з рахунком 1:0.

Останнім часом працював у селекційному відділі київського Динамо.

