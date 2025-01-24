Арсенал виніс фінальний вердикт для Зінченка

Сага із переходом Олександра Зінченка в інший клуб, схоже, що підходить до свого логічного закінчення. Лондонський Арсенал не буде тримати українського футболіста.

За інформацією Talking Ball, лондонський клуб готовий відпустити Олександра Зінченка в іншу команду. Арсенал попрощається із українцем, якщо надійде солідна пропозиція. "Каноніри" готові розглянути усі пропозиції по футболісту збірної України, пише 24 Канал.

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Рішення прийнято

Зінченко може поїхати із дощового Лондона вже у січні 2025-го. В Арсеналі впевнені, що в обоймі Мікеля Артети є потрібна кількість футболістів, які можуть зіграти на лівому фланзі оборони, де якраз грає Олександр.

Нагадаємо, що чимало чуток з'являється навколо ймовірного трансферу Зінченка у дортмундську Боруссію. Навіть була інформація, що між клубами вже ведуться перемовини. Також були чутки про зацікавленість від міланського Інтера.

До слова. Зінченко має чинний контракт із Арсеналом до кінця червня 2026-го року.

У поточному сезоні-2024/2025 Артета довіряє місце в обороні будь-кому, але тільки не 28-річному українському футболісту. У цьому сезоні Зінченко взяв участь у 13-ти матчах, у яких сумарно відіграв 408 ігрових хвилин.

Лондонський період у житті Зінченка