"Я просто тебе знищу": Зінченко шокував історією про конфлікт з одноклубником

Олександр Зінченко пригадав епізод із часів виступів за Манчестер Сіті. Українець розповів про жорстку розмову в роздягальні з Венсаном Компані, яка ледь не переросла у серйозний конфлікт.

Після багатьох років в англійському футболі Олександр Зінченко продовжує ділитися маловідомими історіями зі своєї кар'єри. Цього разу українець згадав один із найнапруженіших моментів у роздягальні Манчестер Сіті, передає ютуб-канал "Бомбардир".

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Що розповів Зінченко?

За словами Олександра Зінченка, одного разу після гарячої суперечки між футболістами атмосфера стала настільки напруженою, що він почув на свою адресу погрозу: "Я тебе знищу" від тодішнього лідера містян Венсана Компані. Проте згодом конфлікт вдалося владнати без серйозних наслідків.

Пів команди сидить, там хтось у телефонах. Він так підходить, бере мене за футболку і просто піднімає в повітря. Підіймає мене і каже: "Я востаннє бачив цей епізод, щоб ти так ще раз поступився у єдиноборстві комусь на тренуванні чи в грі. Я просто тебе знищу. Ти маєш розуміти, що кожного дня ти тут працюєш, пашеш заради своєї сім'ї, заради свого контракту, заради людей, які тебе підтримують. З цього все складається і переноситься на гру",

– передав слова Компані гравець збірної України.

Зінченко зазначив, що подібні ситуації є звичною справою для команд найвищого рівня. Футболісти постійно перебувають під тиском результатів, тому емоції інколи виходять назовні навіть між партнерами по команді.

У Манчестер Сіті не терплять байдужості

Зінченко наголосив, що саме така атмосфера допомагала команді Пепа Гвардіоли залишатися серед найкращих у світі. У колективі вимагали максимальної віддачі від кожного гравця, а будь-які помилки чи недопрацювання часто ставали приводом для жорстких розмов.

Попри це, українець тепло згадує роки, проведені в Манчестері. Саме там він виграв низку трофеїв та перетворився на одного з лідерів збірної України.

На початку 2026 року український футболіст залишив Англію та приєднався до нідерландського Аякса. Водночас він не приховує, що досвід, отриманий у Манчестер Сіті, назавжди залишиться одним із найважливіших етапів його кар'єри.