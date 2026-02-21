"Дуже сильна провина": Зінченко попрощався з Аяксом
- Олександр Зінченко через важку травму більше не зіграє за Аякс цього сезону, попрощавшись з командою після операції.
- Відновлення після розриву хрестоподібних зв'язок триватиме 6-7 місяців, ймовірно, припиняючи його співпрацю з клубом, оскільки контракт був на пів року.
Українець Олександр Зінченко провів у складі Аякса лише 21 хвилину у 2 матчах – і це може стати його фінальним показником в Амстердамі. Через важку травму футболіст цього сезону більше не зіграє.
Зінченко проходитиме відновлення після операції не в нідерландській столиці. Тому на цю мить попрощався з тренером і своїми партнерами, пише Voetbalprimeur.
Що сказав тренер Аякса про Зінченка?
Наставник амстердамського клубу Фреді Грім підтвердив журналістам, що Зінченка не буде з командою упродовж весняної частини сезону.
За словами коуча, прощання Олександра з колективом, в якому він не встиг провести навіть місяць, було емоційним.
Відчувається розчарування. Коли я з ним говорив, у нього була дуже сильна провина через травму. Це дуже добре характеризує його як людину,
– сказав Грім.
Які прогнози щодо повернення Зінченка на поле?
Таблоїд The Sun має інформацію, що українець зазнав вкрай серйозного ушкодження – розриву хрестоподібних зв'язок. Відновлення за таким умов відбувається упродовж 6 – 7 місяців.
Аякс вже оголосив, що Зінченко не зіграє до кінця сезону – а це, ймовірно, означатиме припинення співпраці, бо контракт футболіста був розрахований лише на пів року.
Найприкріше для українських фанів – те, що Олександр Зінченко не допоможе збірній Україні здобути путівку на чемпіонат світу у стикових матчах, а навіть в разі успіху команди без нього, навряд поїде на Мундіаль.
Як Зінченко опинився в Аяксі?
Українець виявився непотрідним Арсеналу на початку сезону, тож вирушив в оренду до Ноттінгем Форест, де не зміг стати гравцем основи.
"Лісники" домовилися з лондонським клубом про припинення орендної угоди, після чого Арсенал одразу продав Зінченка в Аякс.
Зарплата українця в амстердамському клубі мала становити 5 мільйонів євро на рік.