Олександр Зінченко офіційно перейшов у Ноттінгем Форест. У п'ятницю, 12 вересня 2025 року українського футболіста представили, як новачка клубу.

Олександр Зінченко став першим українцем у складі Ноттінгем Форест, де виступатиме під 35-м номером. 28-річний футболіст дав перше інтерв'ю у складі "лісників" для клубного ТБ, передає 24 канал.

Що сказав Зінченко?

Олександр Зінченко заявив, що відчуває себе неймовірно та подякував усім за дуже теплу зустріч у Ноттінгем Форест. Український футболіст заявив, що у клубі багато хороших людей та він мріє допомогти команді досягти поставлених цілей.

Зінченко підкреслив, що він готовий зіграти на будь-якій позиції, аби якомога більше допомагати на полі. Новачок "лісників" наголосив, що важливо бути частиною команди та підтримувати молодих гравців.

Я дуже вражений тренувальною базою, товаришами по команді і людьми навколо. Тут відчуваєш себе як в одній родині – все розташовано близько один до одного, і є все необхідне. Це неймовірний клуб. Я подивився відео в музеї і дізнався про Ноттінгем Форест те, чого раніше не знав. Я дуже пишаюся і радий представляти цей клуб,

– сказав Зінченко.

Зазначимо, що Ноттінгем Форест після трьох турів АПЛ 2025/2026 посідає десяте місце у турнірній таблиці. На рахунку "лісників" 4 залікові пункти – 1 перемога, 1 нічия та 1 поразка.

Що відомо про перехід Зінченка у Ноттінгем Форест?