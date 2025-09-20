У суботу, 20 вересня, Ноттінгем Форест зіграв проти Бернлі у рамках 5-го туру АПЛ-2025/2026. Команди не змогли визначити сильнішого.

Протистояння закінчилось нічиєю 1:1. Обидва голи були забиті у першій половині зустрічі, пише 24 Канал.

Як Зінченко курйозно привіз гол у матчі Бернлі – Ноттінгем?

Вже на 2-й хвилині Ноттінгем швидко повів рахунку завдяки голу Вільямса. Однак вже через 18 хвилин господарі зрівняли цифри на табло. Голом відзначився Ентоні. Щоправда, м'яч могли записати, як автогол Олександра Зінченка, який із усіх сил намагався не дозволити круглому перетнути лінію воріт. Але не вдалось.

Відео курйозного голу Бернлі

Попри курйозний момент Зінченко провів на полі весь матч та отримав від Flashscore одну з найкращих оцінок у складі Ноттінгема – 7.3. Така ще у голкіпера Селса та півзахисника Андерсона. Вище лише у Вільямса – 8.1.

Ноттінгем після цієї мирової набрав 5 балів та посідає 16-ту сходинку у турнірній таблиці АПЛ-2025/2026. Натомість Бернлі з 4 очками йде поруч – 17-те місце.

Як фани Ноттінгема реагують на невдалий "порятунок" Зінченка?

На офіційних сторінках "червоно-білих" уболівальники активно обговорюють нічийний рахунок матчу проти Бернлі. Чимала кількість фанів Ноттінгема розлючені грою Зінченка під час пропущеного голу.

Багато із них додали, що Арсеналу пощастило позбутись Олександра. Один із уболівальників пригадав, як Зінченко привіз пенальті у ворота збірної України у грі відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану.

Водночас були й ті, хто став на захист українського лівого захисника.

"Цей хлопець завжди буде бомжем";

"Зінченко мене вбив";

"Його перший гол – автогол. Це рекорд!";

"Уболівальники Арсенала вже гризуть нігті";

"Не потрібно дивуватись, Зінченко є Зінченко";

"Що це за помилка";

"Арсенал став командою із найкращою лінією захисту, коли він пішов. Тепер він тут забиває автоголи";

"Зінченко – найгірший гравець, якого я бачив останнім часом";

"Відшкодуйте гроші за Зінченка. Він – сміття".

Що відомо про трансфер Зінченка у Ноттінгем?

1 вересня 2025 року Зінченко змінив клубну прописку. Олександра на правах оренди до закінчення сезону-2025/2026 без обов'язкового викупу перебрався у Ноттінгем. За нову команду українець грає під 35-м номером.

Лівий захисник не потрапив у заявку Ноттінгема на матчі Ліги Європи. Про це було повідомлено на офіційному сайті Ноттінгем Форест. Все через те, що у складах команд повинно бути чотири вихованці клубу. У "лісників" таким був лише один – Раян Єйтс. Тому Ноттінгем був обмежений у наповненні заявки, у яку потрапило 22 виконавці.

Зінченко дебютував за Ноттінгем у матчі проти Суонсі у рамках Кубка англійської ліги. У тій грі нова команда українця поступилась супернику 3:2. Олександр відіграв усі 90 хвилин.