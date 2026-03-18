Сімейна драма: гравець збірної України покинув клуб через звинувачення дружини

Український вінгер раптово залишив розташування Трабзонспора на тлі сімейного скандалу. Його дружина публічно заявила про важкий психологічний стан і звинуватила футболіста.

Особисте життя Олександра Зубкова несподівано стало головною темою турецьких медіа. За інформацією 61saat, футболіст поїхав до дружини перед поєдинком свого клубу у чемпіонаті.

Що сталося у сім'ї Зубкова?

Олександр Зубков тимчасово покинув розташування Трабзонспора та вирушив до Іспанії, де перебував разом із дружиною Анною. Причиною стали її резонансні заяви у соцмережах.

Жінка відкрито повідомила про важкий психологічний стан і фактично поклала відповідальність за це на футболіста.

Також вона не розглядає варіант переїзду до Туреччини, що ще більше ускладнює ситуацію навколо гравця.

Майбутнє Зубкова у Трабзонспорі під питанням

Наразі подальша доля українця в Трабзонспорі залишається невизначеною. За інформацією турецьких медіа, рішення щодо його майбутнього значною мірою залежить від самого гравця.

Ситуація може серйозно вплинути як на його клубну кар’єру, так і на виступи за збірну України – особливо напередодні важливих міжнародних матчів.

