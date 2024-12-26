У січні відкриється трансферне вікно і українські футболісти зможуть змінювати клуби. Особливим попитом користуватимуться гравці Шахтаря, який звик вигідно продавати своїх гравців.

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Зубкова чекають на Півдні

Інтерес з Європи є до Георгія Судакова та Данила Сікана. Тепер же змінити клубну прописку може і Олександр Зубков, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sporx.

У послугах 28-річного вінгера зацікавлений клуб турецької Суперліги Трабзонспор. Команда має намір врятувати провальний сезон. Після 16-ти турів поточного чемпіонату підопічні Гюнеша посідають аж 13 місце.

Правда, зробити це для турків буде непросто. Олександр має контракт із Шахтарем до 2028 року та є гравцем основи "гірників". Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.

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До слова, у Трабзонспорі виступає ще один українець. Влітку турки підписали захисника Зорі Арсена Батагова, але за чотири місяці футболіст провів за команду всього три матчі.

У поточному сезоні Зубков провів 19 матчів за Шахтар, оформивши 7 голів та 4 асисти. Також з 2020 року футболіст є гравцем обойми збірної України. У 37-ми іграх за національну команду він забив два м'ячі.