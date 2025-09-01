У неділю, 31 серпня, відбулися матчі 4 туру турецької Суперліги з футболу. В одному з них Трабзонспор вдома приймав Самсунспор.

Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. У цьому поєдинку результативною дією відзначився вінгер господарів Олександр Зубков, повідомляє 24 Канал.

Як Зубков зробив асист?

Футболіст збірної України віддав красивий асист на 16-й хвилині зустрічі. Він виконав ідеальний за точністю навіс з правого флангу, який ударом в один дотик реалізував Пол Онуачу, відкривши рахунок у зустрічі.

Асист Зубкова у відеоогляді матчу Трабзонспор – Самсунспор: дивіться відео

Утім, ця результативна дія від українця не стала переможною. Гості врятувалися від поразки на 88-й хвилині зустрічі – нападник Маріус зрівняв рахунок.

Зазначимо, що ця втрата очок стала першою в сезоні для Трабзонспора в чемпіонаті Туреччини. Після чотирьох турів команда з 10 очками розташовується на другому місці в турнірній таблиці.

До слова. Самсунспор стане суперником київського Динамо в основному етапі Ліги конференцій. Їх очна зустріч відбудеться 23 жовтня у Туреччині.

Нагадаємо, що в цей день хет-триком відзначився український нападник Микола Кухаревич. Завдяки його голам Слован переграв Кошице з рахунком 3:2.

Як виступає Зубков у Туреччині?