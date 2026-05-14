Олександрію можуть сенсаційно врятувати: клуб уже вилетів, але отримав шанс залишитися в УПЛ

Олександрія достроково попрощалася з елітою, однак ситуація в чемпіонаті може перевернутися. Один із клубів УПЛ ризикує зникнути вже після сезону, що здатне подарувати шанс на порятунок.

Попри спортивний виліт, Олександрія ще не втратила надії залишитися серед найсильніших. Доля команди тепер може залежати не лише від результатів на полі, а й від майбутнього львівського Руха, повідомили на ютуб-каналі ТаТоТаке.

Чому Рух може знятися з чемпіонату?

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, львівський Рух може провести свій останній сезон на дорослому рівні. Остаточне рішення нібито має ухвалити президент клубу Григорій Козловський, а час оголошення стане ключовим для нижньої частини таблиці.

Якщо Рух зніметься ще до стикових матчів, саме Олександрія, яка наразі перебуває на 15-й сходинці, отримає можливість зберегти прописку в УПЛ. Це може стати одним із найгучніших поворотів сезону для команди, яка вже фактично готувалася до пониження в класі.

Раніше повідомлялося, що Рух планує дограти цей сезон УПЛ до кінця.

Хто ще може виграти від сценарію?

У разі, якщо Рух дограє сезон, але припинить існування вже після стиків, пріоритет у боротьбі за місце в еліті отримає Кудрівка, яка йде 13-ю. Таким чином, навіть рішення одного клубу здатне кардинально змінити склад учасників наступного сезону УПЛ.

Українська асоціація футболу уважно стежитиме за розвитком подій, аби уникнути кулуарних маніпуляцій. Для Олександрії ж це означає, що навіть після спортивного провалу надія на несподіване спасіння все ще жива.

Що відомо про футбольний клуб Олександрія?

У сезоні 2025/2026 клуб брав участь у Лізі конференцій, але вже у другому кваліфікаційному раунді поступився Партизану з рахунком 0:2 та 0:4.

У березні 2026 року, після звільнення Кирила Нестеренка через незадовільні результати, команду втретє очолив Володимир Шаран. За даними сайту Олександрії, раніше він виводив клуб до бронзових нагород у сезоні 2018/2019 та забезпечував участь у груповому етапі Ліги Європи.