Попри спортивний виліт, Олександрія ще не втратила надії залишитися серед найсильніших. Доля команди тепер може залежати не лише від результатів на полі, а й від майбутнього львівського Руха, повідомили на ютуб-каналі ТаТоТаке.

Чому Рух може знятися з чемпіонату?

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, львівський Рух може провести свій останній сезон на дорослому рівні. Остаточне рішення нібито має ухвалити президент клубу Григорій Козловський, а час оголошення стане ключовим для нижньої частини таблиці.

Якщо Рух зніметься ще до стикових матчів, саме Олександрія, яка наразі перебуває на 15-й сходинці, отримає можливість зберегти прописку в УПЛ. Це може стати одним із найгучніших поворотів сезону для команди, яка вже фактично готувалася до пониження в класі.

Раніше повідомлялося, що Рух планує дограти цей сезон УПЛ до кінця.

Хто ще може виграти від сценарію?

У разі, якщо Рух дограє сезон, але припинить існування вже після стиків, пріоритет у боротьбі за місце в еліті отримає Кудрівка, яка йде 13-ю. Таким чином, навіть рішення одного клубу здатне кардинально змінити склад учасників наступного сезону УПЛ.

Українська асоціація футболу уважно стежитиме за розвитком подій, аби уникнути кулуарних маніпуляцій. Для Олександрії ж це означає, що навіть після спортивного провалу надія на несподіване спасіння все ще жива.

Що відомо про футбольний клуб Олександрія?

У сезоні 2025/2026 клуб брав участь у Лізі конференцій, але вже у другому кваліфікаційному раунді поступився Партизану з рахунком 0:2 та 0:4.

У березні 2026 року, після звільнення Кирила Нестеренка через незадовільні результати, команду втретє очолив Володимир Шаран. За даними сайту Олександрії, раніше він виводив клуб до бронзових нагород у сезоні 2018/2019 та забезпечував участь у груповому етапі Ліги Європи.