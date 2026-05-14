Несмотря на спортивный вылет, Александрия еще не потеряла надежды остаться среди сильнейших. Судьба команды теперь может зависеть не только от результатов на поле, но и от будущего львовского Руха, сообщили на ютуб-канале ТаТоТаке.

Почему Рух может сняться с чемпионата?

По информации журналиста Михаила Спиваковского, львовский Рух может провести свой последний сезон на взрослом уровне. Окончательное решение якобы должен принять президент клуба Григорий Козловский, а время объявления станет ключевым для нижней части таблицы.

Если Рух снимется еще до стыковых матчей, именно Александрия, которая сейчас находится на 15-й строчке, получит возможность сохранить прописку в УПЛ. Это может стать одним из самых громких поворотов сезона для команды, которая уже фактически готовилась к понижению в классе.

Ранее сообщалось, что Рух планирует доиграть этот сезон УПЛ до конца.

Кто еще может выиграть от сценария?

В случае, если Рух доиграет сезон, но прекратит существование уже после стыков, приоритет в борьбе за место в элите получит Кудривка, которая идет 13-й. Таким образом, даже решение одного клуба способно кардинально изменить состав участников следующего сезона УПЛ.

Украинская ассоциация футбола внимательно следить за развитием событий, чтобы избежать кулуарных манипуляций. Для Александрии же это означает, что даже после спортивного провала надежда на неожиданное спасение все еще жива.

Что известно о футбольном клубе Александрия?

В сезоне 2025/2026 клуб участвовал в Лиге конференций, но уже во втором квалификационном раунде уступил Партизану со счетом 0:2 и 0:4.

В марте 2026 года, после увольнения Кирилла Нестеренко из-за неудовлетворительных результатов, команду в третий раз возглавил Владимир Шаран. По данным сайта Александрии, ранее он выводил клуб к бронзовым наградам в сезоне 2018/2019 и обеспечивал участие в групповом этапе Лиги Европы.