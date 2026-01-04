Європейський гранд сенсаційно розпочав полювання на провідного гравця збірної України
- Олександром Зінченком зацікавився італійський Мілан, який бачить його як заміну Рубену Лофтусу-Чіку.
- Зінченко може покинути Англійську Прем'єр-лігу після майже 10 років і продовжити кар'єру в італійській першості.
Олександр Зінченко може вперше майже за 10 років покинути Англійську Прем'єр-лігу. Український лівий захисник може продовжити кар'єру в італійській першості.
За інформацією Mex. Олександром Зінченком зацікавився італійський Мілан. "Россонері" оцінують досвід і універсальність українського футболіста, який може зіграти, як на фланзі захисту, так і в центрі поля, пише 24 Канал.
Хто цікавиться Зінченком?
Італійці бачать в Олександру заміну Рубену Лофтусу-Чіку. 29-річний центральний півзахисник розчарував тренерський штаб Мілана після повернення з лазарету команди. У 17 матчах Лофтус-Чік забив гол та віддав один асист.
Тому в італійському гранді почали шукати заміну англійському півзахиснику.
Відзначимо, що у Зінченка закінчується контракт із "канонірами" 30 червня 2026 року.
Хто полював за лідером збірної України?
На початку літа 2025-го була інформація про ймовірний трансфер Зінченка з Арсенала до англійського Ньюкасла. Також повідомлялось, що на Олександра претендували мюнхенська Баварія та французьке Монако.
Водночас видання The Athletic приписувало українському гравцю інтерес збоку французького Марселя.
Що відомо про англійську кар'єру Зінченка?
Якби такий трансфер відбувся, то це був би перший переїзд Зінченка з англійської першості за майже 10 років. Олександр виступав за Манчестер Сіті, Арсенал, якому належить контракт українця, а зараз Олександр грає в оренді за Ноттінгем Форест.
У кар'єрі лівого захисника, який перейшов у МанСіті влітку 2016-го, була лише перерва на від'їзд в оренду у нідерландське ПСВ.
В англійському чемпіонаті Зінченко провів понад 220 матчів: Манчестер Сіті (128), Арсенал (91) та Ноттінгем (8). Дані взяті із порталу Transfermarkt, який оцінює вартість українця у 15 мільйонів євро.
У цьому сезоні 2025 – 2026 Олександр взяв участь у 9-ти поєдинках "лісників".