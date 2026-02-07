Угорський міністр Сіярто накинувся на Олійникову через відмову тиснути руку суперниці

Тенісистка Олександра Олійникова принципово не захотіла вітатися і робити спільне фото з угоркою, яка їздила до Росії після початку повномасштабної війни. За це чиновник з Угорщини жорстко розкритикував її у соцмережах.

Олійникова рішуче виступає проти росіян у спорті та не терпить лояльності до агресора. Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у фейсбуці вчергове показав свою проросійську позицію.

Чому Сіярто почав критикувати Олійникову?

Українська тенісистка на турнірі WTA250 у Клуж-Напоці відмовилася тиснути руку та робити спільне фото з Анною Бондар. Угорка у 2022 році їздила на турнір до Росії, який проводився за гроші "Газпрому".

Олійникова порівняла це з поїздкою до нацистської Німеччини і заявила, що не буде миритися з такою поведінкою суперниці, поки та публічно не визнає помилку, не засудить російську агресію та не висловить підтримку Україні.

Що Сіярто сказав про Олійникову?

Угорський очільник МЗС назвав поведінку нашої співвітчизниці "обурливою та скандальною".

Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина в світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків,

– цинічно написав Сіярто.

Чиновник додав, що "спроба дискредитувати Анну Бондар" та згадка про паралелі з нацистською Німеччиною нібито "характеризують тільки саме українську спортсменку".

Чим відома Олександра Олійникова?