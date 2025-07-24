24 липня, 09:33
Ексфутболіст Шахтаря відзначився м'ячем в Лізі чемпіонів
Основні тези
- Український футболіст Олексій Кащук забив гол за Карабах у матчі Ліги чемпіонів проти Шелбурна, який завершився з рахунком 0:3.
- Це був перший матч Кащука за азербайджанський клуб у сезоні-2025/2026, і він забив гол через чотири хвилини після виходу на поле.
У середу, 23 липня, відбувся матч другого кваліфікаційного туру Ліги чемпіонів. В ньому Карабах переміг Шелбурн з рахунком 0:3.
Український футболіст Олексій Кащук допоміг Карабаху здобути перемогу. Він відзначився одним із забитих м'ячів, пише 24 Канал.
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Кащук забив гол
Український футболіст з’явився на полі на 77-й хвилині, а вже за чотири хвилини відзначився дебютним голом.
Цей матч став для 25-річного футболіста першим у складі азербайджанського клубу в сезоні-2025/2026 і одразу став результативним.
Огляд матчу Шелбурн – Карабах: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно також Микола Кухаревич забив гол у першому матчі за новий клуб у Лізі Чемпіонів.