Агент Довбика розвіяв чутки щодо трансферу українця

В мережі ширилося безліч чуток щодо можливої зміни клубу Артема Довбика. очікувалося, що гравець залишить Рому влітку 2025 року.

Агент Артема Довбика Олексій Люндовський заперечив інформацію про можливий продаж форварда Роми цього літа, назвавши її вигадкою. За його словами, український нападник залишається ключовим гравцем клубу, а керівництво навіть не обговорює його трансфер, пише 24 Канал з посиланням на "Український футбол".

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Агент про можливий трансфер

Люндовський назвав чутки повною маячнею і сказав, що у минулому сезоні Довбик був найкращим форвардом Роми, оскільки в дебютному сезоні забив 17 голів.

Це більше, ніж їх такі визнані бомбардири як Едін Джеко, Абель Бальбо або Руді Феллер в свої дебютні сезони в Ромі, і досвідчений Гасперіні дуже розраховує на Артема у новому сезоні,

– сказав агент Артема Довбика.

Також він додав, що клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди і це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон.

"Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється", – підсумував Олексій Люндовський.

Довідка. У сезоні 2024/2025 Артем Довбик зіграв 45 матчів за Рому в усіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що послугами українського футболіста цікавився Реал Бетіс.